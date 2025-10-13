DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Stellantis auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stellantis vor Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Christoph Laskawi rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem starken Absatzwachstum im Vergleich zu einem schwachen Vorjahreszeitraum. Auch sollte der Verkaufsmix solide gewesen sein./mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,74 % und einem Kurs von 8,793EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Christoph Laskawi
Analysiertes Unternehmen: Stellantis
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 8,00
Kursziel alt: 7,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
