DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen für das dritte Quartal von 75 auf 70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe signalisiert, dass die wichtigsten Kennziffern im Rahmen der Jahresziele liegen dürften, schrieb Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/mneVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 53,48EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

