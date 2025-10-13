BERENBERG stuft Stellantis auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stellantis nach letzten Indikationen vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Fahrzeugauslieferungen für das dritte Quartal seien solide und markierten nach fünf aufeinanderfolgenden Quartalen mit Rückgängen eine Rückkehr zum Wachstum und erste Anzeichen einer Erholung, schrieb Romain Gourvil in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Trends im US-Geschäft des Autokonzerns und die Kommentare des Managements zu Lagerbeständen und Qualität seien konstruktiv gewesen./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 05:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 8,841EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,50

Kursziel alt: 9,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



