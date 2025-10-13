    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStellantis AktievorwärtsNachrichten zu Stellantis
    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Stellantis auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stellantis nach letzten Indikationen vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Fahrzeugauslieferungen für das dritte Quartal seien solide und markierten nach fünf aufeinanderfolgenden Quartalen mit Rückgängen eine Rückkehr zum Wachstum und erste Anzeichen einer Erholung, schrieb Romain Gourvil in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Trends im US-Geschäft des Autokonzerns und die Kommentare des Managements zu Lagerbeständen und Qualität seien konstruktiv gewesen./edh/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 05:05 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 8,841EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Romain Gourvil
    Analysiertes Unternehmen: Stellantis
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 9,50
    Kursziel alt: 9,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,50, was eine Steigerung von +10,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Stellantis auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stellantis nach letzten Indikationen vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Fahrzeugauslieferungen für das dritte Quartal seien solide und markierten nach fünf …