Suss Microtec schnellt hoch - Oddo: Zeichen stehen auf Erholung

Die Zeiten sinkender Gewinnerwartungen seien vorüber, schrieben die Experten der Investmentbank Oddo BHF in ihrer Studie zu Suss. Sie hoben ihre Gewinnerwartungen für 2026 um 15 Prozent an.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Empfehlung von Oddo BHF hat einer Kurserholung von Suss Microtec am Montag Schwung geliefert. In einem vom jüngsten Zollschock erholten Aktienmarkt legten die Papiere des Chipindustrie-Ausrüsters am Vormittag um überdurchschnittliche rund zehn Prozent auf 36,36 Euro zu.

Zuletzt rang der Halbleiterzulieferer mit einer schwachen Nachfrage nach seinen Produkten. Der Auftragseingang war im zweiten Quartal wie schon zum Jahresauftakt gesunken. "Nach zwei ausgesprochen starken Jahren beim Auftragseingang halten sich unsere Kunden aktuell angesichts der unsicheren Rahmenbedingungen und der Inbetriebnahme der gelieferten Anlagen mit Bestellungen zurück", hatte Suss-Chef Burkhardt Frick im Sommer gesagt.

Dies spiegelt sich auch in der Kursentwicklung wider. So haben die Papiere auf Sicht von zwölf Monaten trotz der aktuellen Erholung immer noch fast die Hälfte ihres Wertes verloren.

Zuletzt gab es allerdings von vielen großen Technologiekonzernen Ankündigungen zu umfangreicheren weiteren KI-Investitionen und dem Bau von Rechenzentren. Das könnte Chiphersteller ermutigen, wieder vermehrt in neue Produktionsanlagen zu investieren, wovon Suss profitieren könnte./mis/ck/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,59 % und einem Kurs von 36,34 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +2,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,20 %. Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 695,04 Mio.. SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -18,21 %/+63,58 % bedeutet.



