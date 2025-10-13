    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec

    SUESS MicroTec - Aktie mit Kurssprung +11,44 % - 13.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die SUESS MicroTec Aktie bisher um +11,44 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

    SUESS MicroTec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Sie steigt um +11,44 % auf 36,52. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Obwohl sich die SUESS MicroTec Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -20,77 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um 0,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,05 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SUESS MicroTec -32,15 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,26 % geändert.

    SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche 0,00 %
    1 Monat +28,05 %
    3 Monate -20,77 %
    1 Jahr -52,26 %

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 681,28 Mio.EUR wert.

    Suss Microtec schnellt hoch - Oddo: Zeichen stehen auf Erholung


    Eine Empfehlung von Oddo BHF hat einer Kurserholung von Suss Microtec am Montag Schwung geliefert. In einem vom jüngsten Zollschock erholten Aktienmarkt legten die Papiere des Chipindustrie-Ausrüsters am Vormittag um überdurchschnittliche rund zehn …

    Erholung - Trump versucht sich in Streit-Deeskalation


    Nach einem neuerlichen Zollschock kurz vor dem Wochenende dürfte der Dax am Montag einen Erholungsversuch starten. Im Anschluss an eine erneute Eskalation im Handelskonflikt zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften schlug US-Präsident …

    SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SUESS MicroTec

    +11,63 %
    +2,05 %
    +30,20 %
    -18,98 %
    -51,65 %
    +245,60 %
    +105,10 %
    +472,78 %
    +50,01 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023



