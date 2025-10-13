Nach Absturz: Ist JETZT die günstigste Einstiegsgelegenheit?

Kurz zuvor hatte auch JPMorgan die Position zurechtgestutzt: Die US-Bank gab ein "Neutral"-Rating aus und setzte das Kursziel auf gerade einmal 13,40 Euro. Ihr Urteil begründet sie damit, dass sich die Kernmärkte, auf denen Aixtron tätig ist, deutlich zu langsam erholen würden – ein scharfes Warnsignal für die mittelfristige Perspektive des Unternehmens.

So senkte Warburg Research überraschend seine Einschätzung von "Buy" auf "Hold" und korrigierte das Kursziel von 20 auf 15,50 Euro – eine Absenkung um über 20 Prozent. Analyst Malte Schaumann sieht in den kommenden zwei bis drei Quartalen kaum Hoffnung auf eine spürbare Auftragsbelebung und warnt, dass die Erwartungen für 2026 zu optimistisch sein könnten.

Die Reaktion der Börse ließ nicht lange auf sich warten: Am Handelstag darauf sackte der Kurs um bis zu 6,8 Prozent ab. In der Wochenbilanz summieren sich die Verluste auf über 12 Prozent. Der aktuelle Aktienkurs liegt deutlich unter dem 50-Tage-Schnitt und signalisiert damit eine technische Schwächephase.

Die fundamentalen Belastungsfaktoren, mit denen Aixtron konfrontiert ist, sind nicht zu unterschätzen: Geopolitische Spannungen sowie drohende US-Exportbeschränkungen für Chip-Ausrüstung gegenüber China sind weitere Faktoren, die das Wachstumspotenzial des Unternehmens dämpfen könnten. Beobachter warnen, dass insbesondere der Exportdruck für Zulieferer wie Aixtron zum Risikofaktor werden könnte.

Doch es gibt vereinzelt Gegenstimmen: mwb research hält an einer positiven Einschätzung fest und betrachtet die aktuelle Schwächephase als gesunde Konsolidierung. Das Institut erwartet stabile Auftragseingänge im dritten Quartal und sieht den Kursrücksetzer als mögliche Einstiegsgelegenheit für langfristig orientierte Investoren.

Für Q3 prognostiziert mwb research einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro, wobei der Auftragseingang ungefähr auf dem Niveau des Vorquartals liegen könnte. Dennoch räumt man ein, dass höhere Forschungs- und Entwicklungskosten, ungünstigere Produktmix-Effekte und Währungsbelastungen die Margen drücken dürften.

Für Aixtron rückt der 30. Oktober zum entscheidenden Stichtag auf: Mit der Veröffentlichung der Q3-Zahlen muss das Management beweisen, dass die düstere Einschätzung der Analysten falsch ist. Im Fokus steht insbesondere der Auftragseingang – liefert er eine positive Überraschung, könnte das verlorene Vertrauen zumindest teilweise wieder zurückgewonnen werden.

Aixtron steht damit vor einem kritischen Übergangsjahr: Die Marktteilnehmer erwarten, dass das Unternehmen nicht nur solide Quartalszahlen vorlegt, sondern gleichzeitig eine realistische Prognose für 2026 präsentiert, um das Vertrauen zurückzugewinnen. Solange dies der Fall ist, bleibt die Aktie volatil und anfällig für negative Impulse.

