Nike, Starbucks und McDonald`s mit 10,20% Zinsen und 35% Schutz

Wer nun dennoch eine Investition in diese Aktien in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition in ein Aktienanleihe mit (Worst-of)-Struktur ins Auge fassen, die auch bei weiter nachgebenden Kursen positive Rendite abwerfen wird.

Mit Kursrückgängen von 10 bis 24 Prozent entwickelten sich die Aktienkurse der US-Lifestyle-Branche angehörenden Aktien McDonald`s, Nike und Starbucks in den vergangenen 12 Monaten für Aktienanleger keineswegs sehr zufrieden stellend.

Mit der neuen von der Erste Group angebotenen 10,20% BNP Paribas Protect Pro US Lifestyle 25 – 26-Anleihe können Anleger in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 35-prozentigen Kursrückgang der drei genannten Aktien eine Jahresbruttorendite von 10,20 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

10,20% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Die am 30,10.25 festgestellten Schlusskurse der drei Aktien werden als Ausübungspreise für die Protect Pro US Lifestyle 25 – 26-Anleihe festgeschrieben. Bei 65 Prozent der Ausübungspreise werden sich die am Bewertungstag, dem 30.10.26, aktivierten Barrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am Laufzeitende eine Zinszahlung in Höhe von 10,20 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die drei Aktien am Bewertungstag auf oder oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 6.11.26 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien am Bewertungstag unterhalb der Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung (Worst-of) erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die von der Erste Group angebotene 10,20% BNP Paribas Protect Pro US Lifestyle 25 – 26-Anleihe, fällig am 6.11.26, ISIN: DE000PU993R8, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Pro US Lifestyle 25 – 26 -Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 10,20 Prozent, wenn keine der drei Aktien in einem Jahr 35 Prozent oder mehr ihres Ausübungspreises verliert.