JEFFERIES stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,57 % und einem Kurs von 32,72EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 48
Kursziel alt: 48
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
