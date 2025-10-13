Bitcoin, Ethereum und Co. starten Gegenbewegung nach dem Zoll-Crash

Nach einem der heftigsten Kursstürze in der Geschichte des Kryptomarktes zeigen sich am Montagmorgen deutliche Erholungstendenzen. Bitcoin, Ethereum und zahlreiche Altcoins konnten nach den massiven Verlusten vom Freitag wieder spürbar zulegen. Auslöser des beispiellosen Crashs war die überraschende Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, geplante Gespräche mit Chinas Staatschef Xi Jinping abzusagen und stattdessen eine "massive Erhöhung" der Zölle auf chinesische Importe anzuordnen.

Am Freitag war der Markt innerhalb weniger Stunden ins Chaos gestürzt. Bitcoin fiel von 124.000 auf nur 104.100 US-Dollar und löschte sämtliche Gewinne aus der frühen "Uptober"-Rallye aus und auch Ethereum brach zeitweise auf 3.686 US-Dollar ein. Solana, XRP, BNB und sämtliche Altcoins wurden mit in den Abgrund gezogen. Laut Daten von CoinGlass kam es zu Liquidationen im Umfang von nahezu 20 Milliarden US-Dollar – die größte Ein-Tages-Löschung von Positionen in der Geschichte des Kryptomarktes.

Erste Erholung: "Ein klassisches Relief-Rallye-Muster"

Am Montagvormittag zeigen sich die Kryptokurse wieder fester. Bitcoin notiert um 114.680 US-Dollar, ein Plus von 2,55 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Ethereum klettert 8,32 Prozent auf 4.131 US-Dollar, während BNB sogar 12,6 Prozent auf 1.296 US-Dollar zulegen kann. Auch XRP und Solana steigen wieder um rund 7 Prozent, Dogecoin legt 10 Prozent zu.

Die Gesamtmarktkapitalisierung liegt bei 3,89 Billionen US-Dollar, rund 5 Prozent über dem Vortag – allerdings deutlich unter dem Vorwochenwert von 4,14 Billionen US-Dollar.

"Was wir aktuell sehen, ist eine textbookmäßige Relief-Rallye", sagt Dean Serroni, CEO des Krypto-Investmenthauses Merkle Tree Capital. "Ethereums zweistellige Gewinne sind in erster Linie eine Reaktion auf Short-Covering und eine Normalisierung nach einer übertriebenen Marktpanik infolge der Zollankündigung." Serroni betont, dass die heftige Volatilität vor allem durch "überhebelte Derivate-Positionen" verstärkt wurde, deren Abbau nun zu einer Stabilisierung führt.

Fazit: Volatilität bleibt, aber Marktvertrauen kehrt zurück

Nach dem beispiellosen Ausverkauf vom Freitag zeigt sich der Kryptomarkt zum Wochenbeginn in einer Gegenbewegung. Trotz der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und der fortgesetzten Spannungen zwischen den USA und China scheint der Markt kurzfristig überverkauft gewesen zu sein.

"Diese Korrektur war eine geopolitische Reflexreaktion, kein struktureller Bruch", fasst Serroni zusammen. "Solange die Unterstützungslinien halten und keine weiteren Schocks folgen, dürfte sich der Markt in den kommenden Tagen weiter stabilisieren."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



