BERENBERG stuft Orsted auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Orsted nach einem Update für Analysten vor den Resultaten des dritten Quartals von 130 auf 140 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Da der Windkraftkonzern sich mit einer Kapitalerhöhung mittlerweile frisches Geld besorgt und die Finanzlage verbessert habe, seien die Risiken gesunken, begründete James Carmichael in einer am Montag vorliegenden Studie die Kurszielerhöhung. Gleichwohl senkte er seine Gewinnerwartungen für das Unternehmen, da es für das dritte Quartal von Windgeschwindigkeiten etwas unter den Normalwerten gesprochen habe./rob/mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 09:34 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 16,33EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: James Carmichael

Analysiertes Unternehmen: Orsted

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 130

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 140,00 € , was eine Steigerung von +754,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer