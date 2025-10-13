    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOrsted AktievorwärtsNachrichten zu Orsted
    BERENBERG stuft Orsted auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Orsted nach einem Update für Analysten vor den Resultaten des dritten Quartals von 130 auf 140 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Da der Windkraftkonzern sich mit einer Kapitalerhöhung mittlerweile frisches Geld besorgt und die Finanzlage verbessert habe, seien die Risiken gesunken, begründete James Carmichael in einer am Montag vorliegenden Studie die Kurszielerhöhung. Gleichwohl senkte er seine Gewinnerwartungen für das Unternehmen, da es für das dritte Quartal von Windgeschwindigkeiten etwas unter den Normalwerten gesprochen habe./rob/mis/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 09:34 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 16,33EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:44 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: James Carmichael
    Analysiertes Unternehmen: Orsted
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 140
    Kursziel alt: 130
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A


