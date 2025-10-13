BERENBERG stuft BMW auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach der Gewinnwarnung am 7. Oktober von 93 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass ihn hauptsächlich das Ausmaß der gesenkten Prognose für den freien Mittelzufluss überrascht habe. Sein Anlageurteil behalte er dennoch bei, da sich der Großteil der negativen Cashflow-Auswirkungen 2025 vor allem aufgrund von Zollrückerstattungen im neuen Jahr umkehren oder zumindest stabilisieren dürfte. Vonnöten sei aber, dass sich die Geschäftstrends in China endlich stabilisierten./rob/ck/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 05:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 79,98EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Romain Gourvil

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 93

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



