    BERENBERG stuft BMW auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach der Gewinnwarnung am 7. Oktober von 93 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass ihn hauptsächlich das Ausmaß der gesenkten Prognose für den freien Mittelzufluss überrascht habe. Sein Anlageurteil behalte er dennoch bei, da sich der Großteil der negativen Cashflow-Auswirkungen 2025 vor allem aufgrund von Zollrückerstattungen im neuen Jahr umkehren oder zumindest stabilisieren dürfte. Vonnöten sei aber, dass sich die Geschäftstrends in China endlich stabilisierten./rob/ck/zb

    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Romain Gourvil
    Analysiertes Unternehmen: BMW
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 90
    Kursziel alt: 93
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


