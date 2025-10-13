Warburg Pincus plant Mega-Übernahme: Aktie von PSI Software explodiert!

Mittlerweile sind die Anteilscheine des im CDAX gelisteten PSI im frühen Handel am Montag um mehr als ein Drittel gestiegen. Das liegt bereits nahe dem Übernahmeangebot von 45 Euro.

Die Transaktion würde PSI mit 45 Euro je Aktie bewerten – das entspricht einem Aufschlag von mehr als einem Drittel auf den Schlusskurs vom Freitag.

Der Deal habe einen Wert von über 700 Millionen Euro, berichtet Reuters.

Der Deal sei allerdings noch nicht finalisiert, und Einzelheiten könnten sich noch ändern.

PSI und Goldman Sachs, die den Verkaufsprozess begleiten, äußersten sich noch nicht öffentlich zu dem Deal. Auch Warburg Pincus gab noch keine Stellungnahme ab.

PSI Software, ein Anbieter von Softwarelösungen für Energienetze, hatte in der vergangenen Woche bestätigt, sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Warburg Pincus, Thoma Bravo und HgCapital über den Abschluss einer Investitionsvereinbarung und ein mögliches Übernahmeangebot zu befinden.

Der Energieversorger E.ON – ein wichtiger Kunde und zugleich zweitgrößter Aktionär von PSI mit fast 18 Prozent der Anteile – beabsichtigt, seine Beteiligung zu behalten, wie Quellen Reuters in der vergangenen Woche mitteilten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion