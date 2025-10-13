DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 229 Euro belassen. Das Umfeld in Europa bleibe schwierig, Jon Bell in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Wachstum des Konzernumsatzes um rund ein Prozent./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 07:59 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 194,7EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Jon Bell

Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 229

Kursziel alt: 229

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

