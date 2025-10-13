DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 229 Euro belassen. Das Umfeld in Europa bleibe schwierig, Jon Bell in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Wachstum des Konzernumsatzes um rund ein Prozent./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 194,7EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jon Bell
Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 229
Kursziel alt: 229
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
