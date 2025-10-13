    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari

    ANALYSE-FLASH

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC senkt Ziel für Ferrari auf 460 Euro - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC senkt Ferrari-Kursziel auf 460 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Outperform".
    • Langfristiges Wachstum über Markt erwartet.
    ANALYSE-FLASH - RBC senkt Ziel für Ferrari auf 460 Euro - 'Outperform'
    Foto: frizio - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari nach dem Kapitalmarkttag von 475 auf 460 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Ergebnisziel für 2030 spiegle eine deutlich niedriger als von ihm erwartete durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 6 Prozent wider, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er halte den Ausblick jedoch für konservativ und erwarte, dass der Sportwagenbauer langfristig weiterhin besser als der Markt abschneiden werde./rob/edh/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 17:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 17:01 / EDT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ferrari N.V.!
    Long
    312,94€
    Basispreis
    2,71
    Ask
    × 12,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    364,71€
    Basispreis
    2,86
    Ask
    × 12,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Ferrari

    -0,76 %
    -18,64 %
    -16,02 %
    -17,45 %
    -20,17 %
    +82,64 %
    +119,88 %
    +595,46 %
    ISIN:NL0011585146WKN:A2ACKK

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 342,1 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -18,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 65,60 Mrd..

    Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 466,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 420,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von +24,19 %/+47,84 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 460 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 396,93, was eine Steigerung von +16,24% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Ferrari - A2ACKK - NL0011585146

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ferrari. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH RBC senkt Ziel für Ferrari auf 460 Euro - 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari nach dem Kapitalmarkttag von 475 auf 460 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Ergebnisziel für 2030 spiegle eine deutlich niedriger als von ihm erwartete …