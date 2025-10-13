RBC senkt Ziel für Ferrari auf 460 Euro - 'Outperform'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 342,1 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -18,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,02 %.

Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 65,60 Mrd..

Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 466,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 420,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von +24,19 %/+47,84 % bedeutet.