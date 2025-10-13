ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Ferrari auf 460 Euro - 'Outperform'
- RBC senkt Ferrari-Kursziel auf 460 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Outperform".
- Langfristiges Wachstum über Markt erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ferrari nach dem Kapitalmarkttag von 475 auf 460 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Ergebnisziel für 2030 spiegle eine deutlich niedriger als von ihm erwartete durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von rund 6 Prozent wider, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Er halte den Ausblick jedoch für konservativ und erwarte, dass der Sportwagenbauer langfristig weiterhin besser als der Markt abschneiden werde./rob/edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 17:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 17:01 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 342,1 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -18,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 65,60 Mrd..
Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 466,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 420,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von +24,19 %/+47,84 % bedeutet.
