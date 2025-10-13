Restliche Geiseln im Gazastreifen freigelassen
- Geiseln im Gazastreifen von Hamas freigelassen.
- 13 entführte Israelis an IKRK übergeben worden.
- Berichte aus mehreren israelischen Medien bestätigt.
GAZA (dpa-AFX) - Im Gazastreifen sind die restlichen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln freigelassen worden. Mehrere israelische Medien berichteten, dass 13 der aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden seien./ln/DP/zb
