TACO? Trump beleidigt Xi Jinping - Erleichterungs-Rally gefährlich!

Die Märkte feiern, dass Trump wieder den TACO gemacht hat - und übersehen, dass der TACO-Tweet von Trump eine schwere Beleidigung von Xi Jinping darstellt! Denn Xi Jinping habe wohl einen "schlechten Tag" gehabt, so der US-Präsident - das suggeriert, dass sich Chinas Führer nicht im Griff habe (und damit letztlich als Führer ungeeignet ist). Hinzu komm: die Niederlande haben (wohl auf Geheiß der USA) den in Holland produzierenden chinesischen Chip-Hersteller Nexpedia beschlagnahmt, damit Europas Industrie zumindest für eine Übergangszeit genügend Chips hat. Peking wiederum hat einen Kontaktversuch der Trump-Regierung abgeschmettert. Daher ist der Handelskrieg also eher weiter eskaliert, weswegen die aktuelle Rally auf dünnen Beinen stehen dürfte..

