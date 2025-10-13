    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    TACO? Trump beleidigt Xi Jinping - Erleichterungs-Rally gefährlich!

    Denn Xi Jinping habe wohl einen "schlechten Tag" gehabt, so der US-Präsident - das suggeriert, dass sich Chinas Führer nicht im Griff habe

    Die Märkte feiern, dass Trump wieder den TACO gemacht hat - und übersehen, dass der TACO-Tweet von Trump eine schwere Beleidigung von Xi Jinping darstellt! Denn Xi Jinping habe wohl einen "schlechten Tag" gehabt, so der US-Präsident - das suggeriert, dass sich Chinas Führer nicht im Griff habe (und damit letztlich als Führer ungeeignet ist). Hinzu komm: die Niederlande haben (wohl auf Geheiß der USA) den in Holland produzierenden chinesischen Chip-Hersteller Nexpedia beschlagnahmt, damit Europas Industrie zumindest für eine Übergangszeit genügend Chips hat. Peking wiederum hat einen Kontaktversuch der Trump-Regierung abgeschmettert. Daher ist der Handelskrieg also eher weiter eskaliert, weswegen die aktuelle Rally auf dünnen Beinen stehen dürfte..

    Hinweise aus Video:

    1. Börsencrash: Angst vor Aktienblase erfasst IWF und Zentralbanken

    2. Trump mit TACO-Move um Börsencrash zu stoppen – dennoch China-Alarm!

    3. InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

     

    Das Video "TACO? Trump beleidigt Xi Jinping - Erleichterungs-Rally gefährlich!" sehen Sie hier..



    Autor
    Markus Fugmann
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
