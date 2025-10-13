Börsenstart Europa - 13.10. - FTSE Athex 20 stark +2,95 %

Der MDAX steht bei 30.376,54 PKT und gewinnt bisher +0,77 %. Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +3,86 %, Kion Group +3,32 %, Aurubis +3,27 % Flop-Werte: Delivery Hero -4,17 %, RENK Group -2,26 %, Stroeer -1,67 %

Der DAX bewegt sich bei 24.393,44 PKT und steigt um +0,88 %. Top-Werte: Infineon Technologies +2,90 %, Fresenius Medical Care +2,26 %, Deutsche Bank +2,16 % Flop-Werte: Deutsche Telekom -0,64 %, Rheinmetall -0,60 %, Siemens Energy -0,35 %

Der TecDAX steht bei 3.689,36 PKT und gewinnt bisher +1,16 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +13,27 %, SILTRONIC AG +6,85 %, ATOSS Software +4,70 %

Flop-Werte: HENSOLDT -1,52 %, Deutsche Telekom -0,64 %, Nordex -0,42 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:54) bei 5.576,68 PKT und steigt um +1,34 %.

Top-Werte: ASML Holding +3,93 %, Infineon Technologies +2,90 %, Hermes International +2,29 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -0,64 %, Rheinmetall -0,60 %, Siemens Energy -0,35 %

Der ATX steht aktuell (10:00:06) bei 4.723,27 PKT und steigt um +0,64 %.

Top-Werte: PORR +5,54 %, voestalpine +4,49 %, DO & CO +2,72 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -0,31 %, Wienerberger +0,04 %, STRABAG +0,06 %

Der SMI bewegt sich bei 12.527,28 PKT und steigt um +0,59 %.

Top-Werte: Logitech International +2,79 %, Alcon +2,04 %, CIE Financiere Richemont +1,69 %

Flop-Werte: Swisscom -0,36 %, Sika -0,28 %, Roche Holding +0,02 %

Der CAC 40 steht bei 7.975,30 PKT und gewinnt bisher +1,19 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +5,39 %, Stellantis +4,34 %, ArcelorMittal +3,24 %

Flop-Werte: ORANGE -0,28 %, Thales 0,00 %, TotalEnergies +0,39 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.720,35 PKT und steigt um +0,35 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,97 %, Alfa Laval +1,79 %, Skanska (B) +1,57 %

Flop-Werte: AstraZeneca -1,22 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,09 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,07 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.240,00 PKT und steigt um +2,95 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +3,12 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,91 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,58 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,65 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,53 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,56 %