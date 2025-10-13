Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 13.10. - FTSE Athex 20 stark +2,95 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.393,44 PKT und steigt um +0,88 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +2,90 %, Fresenius Medical Care +2,26 %, Deutsche Bank +2,16 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -0,64 %, Rheinmetall -0,60 %, Siemens Energy -0,35 %
Der MDAX steht bei 30.376,54 PKT und gewinnt bisher +0,77 %.
Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +3,86 %, Kion Group +3,32 %, Aurubis +3,27 %
Flop-Werte: Delivery Hero -4,17 %, RENK Group -2,26 %, Stroeer -1,67 %
Der TecDAX steht bei 3.689,36 PKT und gewinnt bisher +1,16 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +13,27 %, SILTRONIC AG +6,85 %, ATOSS Software +4,70 %
Flop-Werte: HENSOLDT -1,52 %, Deutsche Telekom -0,64 %, Nordex -0,42 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:54) bei 5.576,68 PKT und steigt um +1,34 %.
Top-Werte: ASML Holding +3,93 %, Infineon Technologies +2,90 %, Hermes International +2,29 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -0,64 %, Rheinmetall -0,60 %, Siemens Energy -0,35 %
Der ATX steht aktuell (10:00:06) bei 4.723,27 PKT und steigt um +0,64 %.
Top-Werte: PORR +5,54 %, voestalpine +4,49 %, DO & CO +2,72 %
Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -0,31 %, Wienerberger +0,04 %, STRABAG +0,06 %
Der SMI bewegt sich bei 12.527,28 PKT und steigt um +0,59 %.
Top-Werte: Logitech International +2,79 %, Alcon +2,04 %, CIE Financiere Richemont +1,69 %
Flop-Werte: Swisscom -0,36 %, Sika -0,28 %, Roche Holding +0,02 %
Der CAC 40 steht bei 7.975,30 PKT und gewinnt bisher +1,19 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +5,39 %, Stellantis +4,34 %, ArcelorMittal +3,24 %
Flop-Werte: ORANGE -0,28 %, Thales 0,00 %, TotalEnergies +0,39 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.720,35 PKT und steigt um +0,35 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,97 %, Alfa Laval +1,79 %, Skanska (B) +1,57 %
Flop-Werte: AstraZeneca -1,22 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,09 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,07 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.240,00 PKT und steigt um +2,95 %.
Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +3,12 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,91 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,58 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,65 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,53 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,56 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.