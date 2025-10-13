DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Wertberichtigungen und Restrukturierungskosten dürften deutliche Spuren hinterlassen haben, schrieb Mengxian Sun in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch sehe es so schlecht nicht aus. Die zugrundeliegende Geschäftsentwicklung dürfte robust sein. Zudem dürfte der Auftragsbestand stabil geblieben sein, was einen robusten Auftragseingang signalisiere./mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 23,36EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Mengxian Sun
Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 17
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
