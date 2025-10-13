BASF-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

Da die Experten der DZ Bank Kurspotenzial der Aktie wegen der vor der Umsetzung stehenden Transformationsziele von 2024 erkennen, bekräftigten sie mit einem von 56 auf 55 Euro reduzierten Kursziel ihre Kaufempfehlung für die BASF-Aktie. Für risikobereite Trader, die auf dem Weg zum hoch gesteckten Kursziel zumindest von einer kurzfristigen Kurserholung der BASF-Aktie der Aktie auf 46 Euro ausgehen, könnte nun ein guter Zeitpunkt für einen Einstieg in Long-Hebelprodukte gekommen sein.

Nach ihrem Jahrestief vom 7.4.25 bei 37,40 Euro konnte sich die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) bis Ende August wieder auf 48 Euro erholen. Danach gab der Aktienkurs auf sein aktuelles Niveau bei 42,80 Euro ab.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 43 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis bei 43 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000SY1U4G0, wurde beim BASF-Aktienkurs von 42,80 Euro mit 0,20 – 0,21 Euro gehandelt.

Legt die BASF-Aktie in spätestens einem Monat auf 46,00 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,37 Euro (+76 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,826 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,826 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ5KP57, wurde beim Aktienkurs von 42,80 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 46,00 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,61 Euro (+91 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 38,87 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 38,87 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MK7RNT3, wurde beim Aktienkurs von 42,80 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 46,00 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,71 Euro (+69 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktie oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.