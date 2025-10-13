    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Beginn der 'entscheidenden' Phase für Kriegsende

    Für Sie zusammengefasst
    • Keir Starmer: Geiselnfreilassung als Wendepunkt.
    • Dauerhafter Frieden für die Region gefordert.
    • Großbritannien leistet humanitäre Hilfe für Gaza.

    SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer hat den heutigen Tag der Freilassung der ersten Geiseln durch die islamistische Hamas als Beginn der "entscheidenden Phase" zur Beendigung des Krieges bezeichnet. "Jetzt müssen wir dauerhaften Frieden und eine sichere Zukunft für die gesamte Region schaffen", schrieb Starmer auf der Plattform X. Großbritannien werde humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza leisten. Starmer nimmt am Mittag an der "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des Abkommens zwischen Israel und der Hamas im ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich teil. Anreisen wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz./mj/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

