Deutsche Bank Research hebt Ziel für Aurubis auf 110 Euro - Hold

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,23 % und einem Kurs von 118,4 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +4,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,41 %.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 5,31 Mrd..

Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -49,32 %/-7,09 % bedeutet.