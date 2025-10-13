ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Aurubis auf 110 Euro - Hold
- Kursziel für Aurubis auf 110 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Wachstum.
- Effizienz und Metallmarkt bleiben Fokus des Konzerns.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aurubis nach einem Kapitalmarkttag von 87 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kupferkonzern bleibe auf Effizienz und die Umsetzung der laufenden Wachstumsprojekte fokussiert, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der weiterhin guten Lage auf den Metallmärkten habe er die Gewinnerwartungen angehoben./mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 07:59 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,23 % und einem Kurs von 118,4 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +4,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 5,31 Mrd..
Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 87,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -49,32 %/-7,09 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 110 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Aurubis - 676650 - DE0006766504
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Aurubis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
UBS muss die Hausbank der GP Gruppe sein. Anders kann man sich das nicht erklären. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
AURUBIS hebt Kupfer-Aufschlag für 2026 auf Rekordwert
Aurubis, Europas größter Kupferproduzent, wird seinen europäischen Kunden im kommenden Jahr einen Aufschlag von 315 USD je Tonne berechnen.
Zur Info: