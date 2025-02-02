    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsMilch RohstoffvorwärtsNachrichten zu Milch

    Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im August 2025

    +2,2 % gegenüber August 2024

    WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt, August
    2025

    +2,2 % zum Vorjahresmonat

    -2,1 % zum Vormonat

    Preise für pflanzliche Erzeugnisse

    -12,7 % zum Vorjahresmonat

    Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse

    +11,8 % zum Vorjahresmonat

    Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im August 2025 um 2,2 %
    höher als im August 2024. Im Juli 2025 hatte die Veränderungsrate zum
    Vorjahresmonat bei -0,3 % gelegen, im Juni 2025 bei -1,1 %. Wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Erzeugerpreise
    landwirtschaftlicher Produkte im August 2025 gegenüber dem Vormonat Juli 2025 um
    2,1 %.

    Im Vergleich zum Vorjahresmonat entwickelten sich die Preise für Produkte aus
    pflanzlicher und tierischer Erzeugung wie bereits in den Vormonaten auch im
    August 2025 gegenläufig. So sanken die Preise für pflanzliche Erzeugnisse um
    12,7 % gegenüber August 2024, während die Preise für Tiere und tierische
    Erzeugnisse um 11,8 % stiegen. Im Vergleich zum Vormonat verbilligten sich im
    August 2025 sowohl Produkte aus pflanzlicher Erzeugung (-5,5 %) als auch
    Produkte aus tierischer Erzeugung (-0,3 %).

    Preisrückgang bei Speisekartoffeln hält weiter an

    Der Preisrückgang bei pflanzlichen Produkten um 12,7 % im Vergleich zum
    Vorjahresmonat ist erneut unter anderem auf die gesunkenen Preise für
    Speisekartoffeln zurückzuführen. Diese waren im August 2025 um 52,5 % niedriger
    als im August 2024. Im Juli 2025 hatte die Vorjahresveränderung bei -53,0 %, im
    Juni 2025 bei -64,2 % gelegen. Auch gegenüber dem Vormonat Juli 2025 sanken die
    Speisekartoffelpreise um 34,7 %.

    Preise für Gemüse, Getreide, Handelsgewächse und Futterpflanzen gesunken, für
    Obst und Wein gestiegen

    Die Preise für Gemüse fielen binnen Jahresfrist um 2,9 %, wobei insbesondere
    Eissalat (-27,4 %), Kohlgemüse (-4,3 %) und Tomaten (-3,0 %) günstiger waren.
    Preissteigerungen waren hingegen unter anderem bei Blumenkohl und Champignons zu
    beobachten, die sich binnen Jahresfrist um 20,7 % beziehungsweise 8,0 %
    verteuerten.

    Die Erzeugerpreise für Obst waren im August 2025 um 8,2 % höher als ein Jahr
    zuvor. Preisanstiege gab es unter anderem bei Erdbeeren mit +14,4 % und bei
    Tafeläpfeln mit +10,7 %.

    Getreide war im August 2025 im Vergleich zum August 2024 um 6,4 % günstiger
    (Juli 2025: -2,9 % zum Vorjahresmonat). Die Preise für Handelsgewächse insgesamt
    lagen im August 2025 um 12,2 % niedriger als ein Jahr zuvor, wobei sich Raps im
    Gegensatz zu den meisten anderen Handelsgewächsen verteuerte (+3,0 %). Die
    Preise für Futterpflanzen waren im August 2025 mit einem Rückgang von 6,9 % im
    Vergleich zum Vorjahresmonat weiterhin rückläufig (Juli 2025: -8,0 % gegenüber
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
