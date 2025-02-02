Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte im August 2025
+2,2 % gegenüber August 2024
WIESBADEN (ots) - Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte insgesamt, August
2025
+2,2 % zum Vorjahresmonat
-2,1 % zum Vormonat
Preise für pflanzliche Erzeugnisse
2025
+2,2 % zum Vorjahresmonat
-2,1 % zum Vormonat
Preise für pflanzliche Erzeugnisse
-12,7 % zum Vorjahresmonat
Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse
+11,8 % zum Vorjahresmonat
Die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte waren im August 2025 um 2,2 %
höher als im August 2024. Im Juli 2025 hatte die Veränderungsrate zum
Vorjahresmonat bei -0,3 % gelegen, im Juni 2025 bei -1,1 %. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, fielen die Erzeugerpreise
landwirtschaftlicher Produkte im August 2025 gegenüber dem Vormonat Juli 2025 um
2,1 %.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat entwickelten sich die Preise für Produkte aus
pflanzlicher und tierischer Erzeugung wie bereits in den Vormonaten auch im
August 2025 gegenläufig. So sanken die Preise für pflanzliche Erzeugnisse um
12,7 % gegenüber August 2024, während die Preise für Tiere und tierische
Erzeugnisse um 11,8 % stiegen. Im Vergleich zum Vormonat verbilligten sich im
August 2025 sowohl Produkte aus pflanzlicher Erzeugung (-5,5 %) als auch
Produkte aus tierischer Erzeugung (-0,3 %).
Preisrückgang bei Speisekartoffeln hält weiter an
Der Preisrückgang bei pflanzlichen Produkten um 12,7 % im Vergleich zum
Vorjahresmonat ist erneut unter anderem auf die gesunkenen Preise für
Speisekartoffeln zurückzuführen. Diese waren im August 2025 um 52,5 % niedriger
als im August 2024. Im Juli 2025 hatte die Vorjahresveränderung bei -53,0 %, im
Juni 2025 bei -64,2 % gelegen. Auch gegenüber dem Vormonat Juli 2025 sanken die
Speisekartoffelpreise um 34,7 %.
Preise für Gemüse, Getreide, Handelsgewächse und Futterpflanzen gesunken, für
Obst und Wein gestiegen
Die Preise für Gemüse fielen binnen Jahresfrist um 2,9 %, wobei insbesondere
Eissalat (-27,4 %), Kohlgemüse (-4,3 %) und Tomaten (-3,0 %) günstiger waren.
Preissteigerungen waren hingegen unter anderem bei Blumenkohl und Champignons zu
beobachten, die sich binnen Jahresfrist um 20,7 % beziehungsweise 8,0 %
verteuerten.
Die Erzeugerpreise für Obst waren im August 2025 um 8,2 % höher als ein Jahr
zuvor. Preisanstiege gab es unter anderem bei Erdbeeren mit +14,4 % und bei
Tafeläpfeln mit +10,7 %.
Getreide war im August 2025 im Vergleich zum August 2024 um 6,4 % günstiger
(Juli 2025: -2,9 % zum Vorjahresmonat). Die Preise für Handelsgewächse insgesamt
lagen im August 2025 um 12,2 % niedriger als ein Jahr zuvor, wobei sich Raps im
Gegensatz zu den meisten anderen Handelsgewächsen verteuerte (+3,0 %). Die
Preise für Futterpflanzen waren im August 2025 mit einem Rückgang von 6,9 % im
Vergleich zum Vorjahresmonat weiterhin rückläufig (Juli 2025: -8,0 % gegenüber
Preise für Tiere und tierische Erzeugnisse
+11,8 % zum Vorjahresmonat
