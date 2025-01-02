+1,2 % gegenüber September 2024

WIESBADEN (ots) - Großhandelsverkaufspreise, September 2025



+1,2 % zum Vorjahresmonat



+0,2 % zum Vormonat



Die Verkaufspreise im Großhandel waren im September 2025 um 1,2 % höher als im

September 2024. Im August 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem

Vorjahresmonat bei +0,7 % gelegen, im Juli 2025 bei +0,5 %. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Großhandelspreise im September

2025 gegenüber dem Vormonat August 2025 um 0,2 %.



Gestiegene Preise für Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren sowie

Vorjahresmonat war im September 2025 der Preisanstieg bei Nahrungs- und

Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren. Die Preise lagen hier im Durchschnitt

4,2 % über denen von September 2024 (+0,2 % gegenüber August 2025). Insbesondere

Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze waren auf Großhandelsebene erheblich teurer als

ein Jahr zuvor (+22,2 %). Zucker, Süßwaren und Backwaren kosteten ebenfalls mehr

als im Vorjahresmonat (+14,6 %). Ebenfalls merklich mehr bezahlt werden musste

binnen Jahresfrist für lebende Tiere (+10,7 %), Fleisch und Fleischwaren (+10,5

%) sowie für

Einen deutlichen Anstieg der Preise gegenüber dem Vorjahresmonat gab es auch im

Großhandel mit Nicht-Eisen-Erzen, Nicht-Eisen-Metallen und Halbzeug daraus

(+23,5 %). Gegenüber August 2025 verteuerten sich die Preise hier ebenfalls

überdurchschnittlich (+4,1 %).



Niedriger als im September 2024 waren dagegen die Preise im Großhandel mit

Datenverarbeitungs- und peripheren Geräten (-4,6 %). Gegenüber August 2025

fielen die Preise hier leicht um 0,1 %.



Ebenfalls günstiger im Vorjahresvergleich waren auf Großhandelsebene Altmaterial

und Reststoffe (-9,2 %). Auch gegenüber August 2025 wurden diese Produkte

billiger (-1,0 %). Niedrigere Preise gegenüber dem Vorjahresmonat gab es auch im

Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (-5,2 %) sowie mit

Eisen, Stahl und Halbzeug daraus (-4,1 %).



Weitere Informationen:



Alle aktuellen Ergebnisse enthält der Statistische Bericht "Index der

Großhandelsverkaufspreise". Lange Zeitreihen können über die Tabellen 61281-0002

und 61281-0004 in der Datenbank GENESIS-Online bezogen werden.



Die Großhandelsverkaufspreise sind auch im "Dashboard Konjunktur" verfügbar, das

Teil des "Dashboard Deutschland" (www.dashboard-deutschland.de) ist. In diesem

Datenportal bündelt das Statistische Bundesamt hochaktuelle Indikatoren der

amtlichen Statistik und weiterer Datenanbieter zu den Themen Wirtschaft und

Finanzen sowie Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen, Energie und Ukraine. Mit dem

"Pulsmesser Wirtschaft" steht dort auch ein Tool zur Konjunkturbeobachtung in

Echtzeit bereit.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.

+++



Weitere Auskünfte:

Großhandelsverkaufspreise

Telefon: +49 611 75 2995

www.destatis.de/kontakt



