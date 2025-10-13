Fractus reicht im südlichen Bezirk von Kalifornien Klage wegen Patentverletzung gegen ResMed ein

BARCELONA, Spanien, 13. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Fractus, ein Pionier im Bereich der geometriebasierten Antennentechnologie und IP-Lizenzierung, hat heute bekannt gegeben, dass es beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Kalifornien eine Klage wegen Patentverletzung (3:25-cv-02680-LL-JLB) gegen ResMed eingereicht hat. In der Klage wird vorgebracht, dass die Schlafapnoe-Geräte von ResMed und die damit verbundenen Therapie-Lösungen mehrere Patente von Fractus für miniaturisierte, leistungsstarke Multiband-Antenneninnovationen verletzen.

Die Klage zielt darauf ab, die bahnbrechenden Antennenerfindungen von Fractus zu schützen, die in vernetzten Schlafapnoe-Therapien/-Geräten zum Einsatz kommen

„Fractus investiert seit Jahrzehnten in die Forschung, um eine zuverlässige, kompakte drahtlose Konnektivität in verschiedenen Branchen zu ermöglichen", erklärte Jordi Ilario, Geschäftsführer von Fractus. „Wenn Unternehmen unsere patentierte Technologie ohne Lizenz verwenden, ergreifen wir Maßnahmen, um unser geistiges Eigentum zu schützen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für Innovatoren zu gewährleisten, die die Rechte an geistigem Eigentum respektieren."

Ruben Bonet, Vorstandsvorsitzender von Fractus, fügte hinzu: „Konnektivität wird im Bereich der digitalen Gesundheit und der Fernüberwachung von Patienten immer wichtiger. Unser Ziel ist einfach: den Wert unserer Erfindungen zu schützen, damit Technologieführer weiterhin auf einer soliden, fair lizenzierten Grundlage aufbauen können."

Fractus wird von Kobre & Kim LLP vertreten. Das Prozessführungsteam wird von Michael Ng, Daniel Zaheer und George Stamatopoulos geleitet, erfahrenen Prozessanwälten für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum. „Es ist uns eine Ehre, erneut mit Fractus zusammenzuarbeiten, um den Wert seiner bahnbrechenden Innovationen, die das Leben so vieler Menschen auf der ganzen Welt verbessert haben, wiederherzustellen", sagte Herr Ng.

Informationen zu Fractus

Fractus ist ein Pionier auf dem Gebiet der Anwendung fortschrittlicher Geometrie und Mathematik im Antennendesign. Die patentierten Innovationen des Unternehmens ermöglichen kompakte, leistungsstarke Multiband-Antennen, die in Smartphones, IoT-Geräten, Netzwerkinfrastrukturen und vernetzten Gesundheitsanwendungen weit verbreitet sind. Fractus verfügt über ein Portfolio von mehr als 40 Erfindungen, und seine Technologie wurde von weltweit führenden Unternehmen lizenziert. Neben anderen Auszeichnungen wurde Fractus 2005 vom Weltwirtschaftsforum zum Technology Pioneer ernannt; seine Erfinder waren 2014 Finalisten beim European Inventor Award; und 2017 erhielt das Unternehmen den „European Inspiring Company Award" von der London Stock Exchange Group.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1896932/Fractus_Logo.jpg

