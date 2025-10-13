    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank senkt Ziel für Gerresheimer auf 34 Euro - 'Hold'

    • Kursziel für Gerresheimer auf 34 Euro gesenkt.
    • Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Unsicherheiten.
    • Hoher Verschuldungsgrad und schwache Entwicklung.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer nach einer abermaligen Senkung der Gewinnprognosen durch den Verpackungshersteller von 49 auf 34 Euro reduziert und die Einstufung auf "Hold" belassen. Abgesehen von der Unzuverlässigkeit mit Blick auf die Unternehmensziele steige der Verschuldungsgrad immer weiter an, schrieb Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Und dann könnte der geplante Verkauf des Behälterglasgeschäfts angesichts der schwachen operativen Entwicklung des Bereichs auch noch unter ungünstigen Bedingungen erfolgen./mis/mne

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 29,40 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -23,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -31,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,00 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 99,00Euro was eine Bandbreite von +6,90 %/+241,38 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 34 Euro

