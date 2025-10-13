WARBURG RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Beiersdorf vor Zahlen für das dritte Quartal von 180 auf 170 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Jörg Philipp Frey rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem trägen Quartal für den Kosmetikkonzern. Allerdings dürfte sich das Wachstum 2026 auch wegen der Markteinführung von Thiamidol, einem Wirkstoff zur Reduzierung von Pigmenflecken, in Festlandchina beschleunigen./rob/mis/mneVeröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 90,80EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Jörg Philipp Frey

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 180

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

