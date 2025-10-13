ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank belässt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 17 Euro
- Deutsche Bank stuft SMA Solar auf "Hold" ein.
- Kursziel bleibt bei 17 Euro trotz Herausforderungen.
- Robuste Geschäftsentwicklung und stabiler Auftragsbestand.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Wertberichtigungen und Restrukturierungskosten dürften deutliche Spuren hinterlassen haben, schrieb Mengxian Sun in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch sehe es so schlecht nicht aus. Die zugrundeliegende Geschäftsentwicklung dürfte robust sein. Zudem dürfte der Auftragsbestand stabil geblieben sein, was einen robusten Auftragseingang signalisiere./mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 07:59 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 23,50 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -2,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,39 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 802,26 Mio..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -30,50 %/-26,15 % bedeutet.
Das Unternehmen hat zuletzt per 30.05.2025 eine Nettoliquidität von 135 Millionen Euro ausgewiesen. Ende 2024 waren es nur 84 Millionen Euro. Möglich wurde dies durch den Forderungseinzug. Klingt erstmal gut. ABER!:
Gibt es für diese Behauptung bitte eine Quellenangabe?
Der Kapitalmarkt wird die Antwort auf die irre Politik von Trump geben. Der Euro bei 1,1415 USD. Und das könnte sich beim historischen Vertrauensverlust in den USD noch dramatisch nach oben bewegen. Trump droht wie kein anderer US Präsident zu scheitern und den Staatsbankrott herbeizuführen. "Raus aus Amerika" ist das Motto am Kapitalmarkt.