    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank belässt SMA Solar auf 'Hold' - Ziel 17 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank stuft SMA Solar auf "Hold" ein.
    • Kursziel bleibt bei 17 Euro trotz Herausforderungen.
    • Robuste Geschäftsentwicklung und stabiler Auftragsbestand.
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SMA Solar vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Wertberichtigungen und Restrukturierungskosten dürften deutliche Spuren hinterlassen haben, schrieb Mengxian Sun in einer am Montag vorliegenden Studie. Dennoch sehe es so schlecht nicht aus. Die zugrundeliegende Geschäftsentwicklung dürfte robust sein. Zudem dürfte der Auftragsbestand stabil geblieben sein, was einen robusten Auftragseingang signalisiere./mis/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 07:59 / CET

    SMA Solar Technology

    +0,44 %
    -2,37 %
    +25,39 %
    +4,44 %
    +39,84 %
    -43,48 %
    -47,45 %
    -39,62 %
    -56,57 %
    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,53 % und einem Kurs von 23,50 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um -2,37 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +25,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 802,26 Mio..

    SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,400EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -30,50 %/-26,15 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 17 Euro


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
