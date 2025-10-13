    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Leichte Kursverluste - Beruhigung nach Trumps China-Drohungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleihenkurse in Deutschland geben nach, Euro-Bund-Future fällt.
    • Trump beruhigt mit positiven Aussagen zum Zollstreit.
    • Unsicherheit in Frankreich bleibt, Misstrauensantrag angekündigt.
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursverluste - Beruhigung nach Trumps China-Drohungen
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag nach dem deutlichen Anstieg vom Freitag etwas nachgegeben. Versöhnliche Töne von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit mit China haben für Beruhigung gesorgt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 129,21 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,65 Prozent.

    Im Anschluss an eine erneute Eskalation im Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt schrieb Trump auf der Plattform Truth Social am Sonntag: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut". Trump hatte am Freitag angekündigt, ab dem 1. November die Zölle auf Importe aus China um weitere 100 Prozent zu erhöhen." Dies hatte die als sicher geltenden Anleihen gestützt.

    Die Unsicherheit in Frankreich hält unterdessen an. Das Land hat zwar eine neue Regierung unter dem ins Amt zurückgeholten Premierminister Sébastien Lecornu. Frankreichs Linkspartei La France Insoumise (LFI) und das rechte Rassemblement National (RN) kündigten aber bereits einen Misstrauensantrag an. Zum Handelsstart bewegten sich die Renditen französischer Staatsanleihen kaum./jsl/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

