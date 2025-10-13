    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Neuson AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Neuson
    WARBURG RESEARCH stuft Wacker Neuson auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Die Erholung in Deutschland sei in der Spur, während diese in den USA hinterherhinke, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Erwartungen an das US-Geschäft des Baumaschinenherstellers gesenkt. Angesichts der Kooperation mit dem Branchenkollegen Deere seien die Perspektiven für die USA aber gut./rob/mis/mne

    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Wacker Neuson
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 23
    Kursziel alt: 27
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


