Rente mit 70 (73) Rezept gegen Stagnation: Politik traut sich das nicht zu sagen
Für die Politik sind immer die anderen schuld! So für die Wirtschaftsmisere neben Putin und Trump auch die Deutschen selber, weil sie zu wenig arbeiten. Als Sanierungsrezept bieten die Volksvertreter...
...ein erhöhtes Renteneintrittsalter an. Im Gespräch sind 70 und 73 Jahren. Weil die Idee sich aber nicht so schnell politisch durchsetzen liesse, läßt man sich Zeit und bringt das Thema zunächst in die "öffentliche" Debatte ein. Der Michel muss sich erst sukzessive an den Schock gewöhnen!
