    Rente mit 70 (73) Rezept gegen Stagnation: Politik traut sich das nicht zu sagen

    Für die Politik sind immer die anderen schuld! So für die Wirtschaftsmisere neben Putin und Trump auch die Deutschen selber, weil sie zu wenig arbeiten. Als Sanierungsrezept bieten die Volksvertreter...

    ...ein erhöhtes Renteneintrittsalter an. Im Gespräch sind 70 und 73 Jahren. Weil die Idee sich aber nicht so schnell politisch durchsetzen liesse, läßt man sich Zeit und bringt das Thema zunächst in die "öffentliche" Debatte ein. Der Michel muss sich erst sukzessive an den Schock gewöhnen!

    Dr. Viktor Heese
    Dr. Viktor Heese ist promovierter Volkswirt und war bis 2010 dreißig Jahre bei verschiedenen Großbanken im Wertpapierresearch tätig. Heese spezialisierte sich auf Versicherungs- und Bankaktien sowie Kapitalmarktanalyse. 2010-2013 leitete er das Deutsch-Russische-Zentrum- für Wirtschaftsforschung und deutsches MBA in Moskau. Seit 2014 ist er als Fachbuchautor und Publizist freiberuflich tätig und bietet Fachseminare zu Börsen- und Bankthemen an. Er ist Herausgeber des Anleihen-Börsenbriefes „Der Zinsdetektiv“
