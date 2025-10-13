Albemarle - Aktie steigt kräftig - 13.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Albemarle Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,66 % im Plus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Albemarle ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren spezialisiert hat. Es ist ein Hauptakteur im Lithiumsektor, mit Konkurrenten wie SQM und Livent. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Energielösungen.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Albemarle Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Albemarle Aktie damit um +0,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,69 %. Im Jahr 2025 gab es für Albemarle bisher ein Minus von -8,76 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,37 % geändert.

Albemarle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,95 % 1 Monat +17,69 % 3 Monate +27,15 % 1 Jahr -16,82 %

Informationen zur Albemarle Aktie

Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,71 Mrd.EUR wert.

Die globale Energiewende befeuert einen beispiellosen Hunger nach strategischen Metallen. Chinas jüngste Verschärfung der Exportkontrollen für kritische Rohstoffe hat jedoch einen weltweiten Versorgungsalarm ausgelöst und die Märkte in Aufruhr …

Albemarle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.