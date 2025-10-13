ANALYSE-FLASH
Warburg Research senkt Wacker Neuson auf 'Hold'
- Warburg Research stuft Wacker Neuson auf "Hold" ab.
- Kursziel gesenkt von 27 auf 23 Euro.
- Erholung in Deutschland stabil, USA hinkt hinterher.
(Tippfehler berichtigt)
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Die Erholung in Deutschland sei in der Spur, während diese in den USA hinterherhinke, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Erwartungen an das US-Geschäft des Baumaschinenherstellers gesenkt. Angesichts der Kooperation mit dem Branchenkollegen Deere seien die Perspektiven für die USA aber gut./rob/mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie
Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 20,30 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 10:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um -3,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,42 Mrd..
Wacker Neuson zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -20,79 %/+33,66 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Community Beiträge zu Wacker Neuson - WACK01 - DE000WACK012
Also laufen lassen. Schon 60% plus in 2025. Es gibt grössere Problemfälle in meinem Portfolio.
Letztes Jahr waren wir vor Divi im Hoch bei 18,80 und dieses Jahr bei einer Divi von mickrigen 0,60 bei 22,xx
enger Markt da treibt irgend jemand sein Spiel und zieht dann möglicherweise den Stöpsel raus, wenn es niemand erwartet.