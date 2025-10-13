Warburg Research senkt Wacker Neuson auf 'Hold'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 20,30 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 10:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um -3,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,42 Mrd..

Wacker Neuson zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -20,79 %/+33,66 % bedeutet.