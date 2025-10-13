    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Neuson AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Neuson

    ANALYSE-FLASH

    Warburg Research senkt Wacker Neuson auf 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Warburg Research stuft Wacker Neuson auf "Hold" ab.
    • Kursziel gesenkt von 27 auf 23 Euro.
    • Erholung in Deutschland stabil, USA hinkt hinterher.
    ANALYSE-FLASH - Warburg Research senkt Wacker Neuson auf 'Hold'
    (Tippfehler berichtigt)

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Die Erholung in Deutschland sei in der Spur, während diese in den USA hinterherhinke, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Erwartungen an das US-Geschäft des Baumaschinenherstellers gesenkt. Angesichts der Kooperation mit dem Branchenkollegen Deere seien die Perspektiven für die USA aber gut./rob/mis/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Neuson Aktie

    Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 20,30 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 10:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Neuson Aktie um -3,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Neuson bezifferte sich zuletzt auf 1,42 Mrd..

    Wacker Neuson zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von -20,79 %/+33,66 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Warburg Research


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
