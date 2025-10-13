Spatenstich für den Naturpark Heidesee - Neues Ferienresort direkt am Wasser realisiert von der HEH AG und der NIBERT Asset Management GmbH (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Heidesee/Blossin (ots) - Mit dem Spatenstich begann am Samstag, den 20.09.2025
    offiziell die Bauphase des Ferienimmobilienprojekts " Naturpark Heidesee " in
    Blossin, Landkreis Dahme-Spreewald. Realisiert wird dort durch die Initiatoren
    Gunnar Dittmann, Vorstandsvorsitzender der Hamburger EmissionsHaus AG, und dem
    Ferienimmobilienexperten Jaska H. Harm ein modernes und nachhaltiges Resort, das
    Urlaub und Naturerlebnis im skandinavischen Design vereint.

    Der feierliche Spatenstich stellte einen bedeutenden Meilenstein in der
    Realisierung des Projekts dar. Zahlreiche Gäste waren geladen, darunter der
    Bürgermeister, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, interessierte
    Kaufinteressenten sowie die verantwortlichen Planer und Innenarchitekten. Mit
    dem symbolischen ersten Spatenstich wurde nicht nur der offizielle Start der
    Bauarbeiten eingeläutet, sondern zugleich die enge Zusammenarbeit zwischen
    Gemeinde, Projektentwicklern und Fachplanern unterstrichen. Die Beteiligung der
    unterschiedlichen Parteien machte deutlich, welche Relevanz das Vorhaben für die
    Region besitzt und wie stark es bereits im Vorfeld von allen Seiten begleitet
    wird.

    Der Naturpark Heidesee liegt unweit der südlichen Berliner Stadtgrenze. Das
    Areal umfasst ca. 25.000 m² und bietet Zugang zur Bundeswasserstraße "Storkower
    Gewässer". Geplant sind insgesamt 45 hochwertige Ferienimmobilien, mit
    Wohnflächen zwischen 75 und 98 m² und großzügigen Grundstücken.

    Die Region ist durch ihre vielfältige Landschaft geprägt: über 100 Seen, Flüsse,
    Moorgebiete und ausgedehnte Wald- und Heideflächen. Die Nähe zu Berlin (ca. 45
    Autominuten bis ins Stadtzentrum), Potsdam und dem neuen Flughafen BER sowie zur
    Seen- und Wasserlandschaft im Spreewald macht den Naturpark Heidesee besonders
    attraktiv für erholungssuchende Berliner und Touristen.

    Moderne Holzständerbauweise, ein offenes Raumkonzept mit Deckenhöhen bis zu 5
    Metern und hochwertige Ausstattungen mit großzügigen Fensterfronten, Kamin und
    Holzparkett zeichnen die Ferienimmobilien aus. Die Einzelhäuser des ersten
    Bauabschnittes erhalten zudem eine überdachte und geschützte Terrasse sowie
    einen Garten mit separater Liegefläche. Effiziente Ausstattung wie Wärmepumpe
    mit Kühlfunktion, Photovoltaikanlagen und die nachhaltige Bauweise runden das
    Projekt ab.

    Vorgesehen ist zudem ein Clubhaus mit Sauna, Fitnessgeräten und einem Kursraum,
    ein Grillplatz sowie großzügige Außenflächen. Die Gestaltung zielt darauf ab,
    dass Begegnung möglich ist, zugleich Privatsphäre gewahrt bleibt.

    Die attraktiven Ferienimmobilien auf einem Waldgrundstück am Heidesee werden
    Kapitalanlegern in Kürze angeboten.

    Über die Initiatoren

    Für die Hamburger EmissionsHaus AG und den Vorstandsvorsitzenden Gunnar Dittmann
    markiert dieses Projekt eine konsequente Erweiterung des Portfolios im Bereich
    Ferienimmobilien in Natur- und Wasserlagen. Es verbindet touristische Nachfrage,
    Kapitalanlegerinteresse und nachhaltiges Bauen. Seit 2006 entwickelt die HEH
    Beteiligungsangebote im Bereich der Luftfahrt, Schifffahrt und Immobilien. Sie
    projektiert Self-Storage-Parks, Ferienimmobilien und Service Wohnen. Mit zuletzt
    27 Regionalflugzeugen im Management, 26 erfolgreich platzierten Fonds und über
    8.000 betreuten Beteiligungen, verzeichnet die HEH eine überdurchschnittliche
    Kundenzufriedenheit. Dies liegt nicht zuletzt an der stets transparenten und
    proaktiven Kommunikation mit Anlegern und Investoren. Somit kann die HEH stets
    auf treue Bestandsinvestoren zurückgreifen.

    Für die NIBERT Asset Management GmbH und ihrem Geschäftsführer Jaska H. Harm
    dreht sich seit über 20 Jahren alles um Ferienimmobilien - vom Konzept zur
    Planung und über die Realisierung hin zum Verkauf und Betrieb. In ausgewählten
    Lagen in ganz Deutschland liegt der Fokus auf ganzheitliche Konzepte für
    Investoren und Feriengäste. Durch frühzeitige Kommunikation mit den Gemeinden
    fließen von Beginn an Interessen und Wünsche in die Konzeption ein, sodass
    Mehrwerte für die angrenzende Gastronomie, den Einzelhandel und die Einwohner
    entstehen. Mit Erfahrungen im In- und Ausland kann Herr Harm auf über 2.000
    realisierte Ferienimmobilien zurückblicken - darunter auch das Hafendorf
    Rheinsberg mit Hotel, Ferienhäusern und einer Marina sowie das Hafendorf
    Zerpenschleuse bei Berlin.

    Weitere Informationen zu diesem Projekt finden Sie unter :

    http://www.naturpark-heidesee.de

