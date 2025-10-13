Spatenstich für den Naturpark Heidesee - Neues Ferienresort direkt am Wasser realisiert von der HEH AG und der NIBERT Asset Management GmbH (FOTO)

Heidesee/Blossin (ots) - Mit dem Spatenstich begann am Samstag, den 20.09.2025

offiziell die Bauphase des Ferienimmobilienprojekts " Naturpark Heidesee " in

Blossin, Landkreis Dahme-Spreewald. Realisiert wird dort durch die Initiatoren

Gunnar Dittmann, Vorstandsvorsitzender der Hamburger EmissionsHaus AG, und dem

Ferienimmobilienexperten Jaska H. Harm ein modernes und nachhaltiges Resort, das

Urlaub und Naturerlebnis im skandinavischen Design vereint.



Der feierliche Spatenstich stellte einen bedeutenden Meilenstein in der

Realisierung des Projekts dar. Zahlreiche Gäste waren geladen, darunter der

Bürgermeister, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde, interessierte

Kaufinteressenten sowie die verantwortlichen Planer und Innenarchitekten. Mit

dem symbolischen ersten Spatenstich wurde nicht nur der offizielle Start der

Bauarbeiten eingeläutet, sondern zugleich die enge Zusammenarbeit zwischen

Gemeinde, Projektentwicklern und Fachplanern unterstrichen. Die Beteiligung der

unterschiedlichen Parteien machte deutlich, welche Relevanz das Vorhaben für die

Region besitzt und wie stark es bereits im Vorfeld von allen Seiten begleitet

wird.





Der Naturpark Heidesee liegt unweit der südlichen Berliner Stadtgrenze. Das

Areal umfasst ca. 25.000 m² und bietet Zugang zur Bundeswasserstraße "Storkower

Gewässer". Geplant sind insgesamt 45 hochwertige Ferienimmobilien, mit

Wohnflächen zwischen 75 und 98 m² und großzügigen Grundstücken.



Die Region ist durch ihre vielfältige Landschaft geprägt: über 100 Seen, Flüsse,

Moorgebiete und ausgedehnte Wald- und Heideflächen. Die Nähe zu Berlin (ca. 45

Autominuten bis ins Stadtzentrum), Potsdam und dem neuen Flughafen BER sowie zur

Seen- und Wasserlandschaft im Spreewald macht den Naturpark Heidesee besonders

attraktiv für erholungssuchende Berliner und Touristen.



Moderne Holzständerbauweise, ein offenes Raumkonzept mit Deckenhöhen bis zu 5

Metern und hochwertige Ausstattungen mit großzügigen Fensterfronten, Kamin und

Holzparkett zeichnen die Ferienimmobilien aus. Die Einzelhäuser des ersten

Bauabschnittes erhalten zudem eine überdachte und geschützte Terrasse sowie

einen Garten mit separater Liegefläche. Effiziente Ausstattung wie Wärmepumpe

mit Kühlfunktion, Photovoltaikanlagen und die nachhaltige Bauweise runden das

Projekt ab.



Vorgesehen ist zudem ein Clubhaus mit Sauna, Fitnessgeräten und einem Kursraum,

ein Grillplatz sowie großzügige Außenflächen. Die Gestaltung zielt darauf ab,

dass Begegnung möglich ist, zugleich Privatsphäre gewahrt bleibt.



Die attraktiven Ferienimmobilien auf einem Waldgrundstück am Heidesee werden

Kapitalanlegern in Kürze angeboten.



Über die Initiatoren



Für die Hamburger EmissionsHaus AG und den Vorstandsvorsitzenden Gunnar Dittmann

markiert dieses Projekt eine konsequente Erweiterung des Portfolios im Bereich

Ferienimmobilien in Natur- und Wasserlagen. Es verbindet touristische Nachfrage,

Kapitalanlegerinteresse und nachhaltiges Bauen. Seit 2006 entwickelt die HEH

Beteiligungsangebote im Bereich der Luftfahrt, Schifffahrt und Immobilien. Sie

projektiert Self-Storage-Parks, Ferienimmobilien und Service Wohnen. Mit zuletzt

27 Regionalflugzeugen im Management, 26 erfolgreich platzierten Fonds und über

8.000 betreuten Beteiligungen, verzeichnet die HEH eine überdurchschnittliche

Kundenzufriedenheit. Dies liegt nicht zuletzt an der stets transparenten und

proaktiven Kommunikation mit Anlegern und Investoren. Somit kann die HEH stets

auf treue Bestandsinvestoren zurückgreifen.



Für die NIBERT Asset Management GmbH und ihrem Geschäftsführer Jaska H. Harm

dreht sich seit über 20 Jahren alles um Ferienimmobilien - vom Konzept zur

Planung und über die Realisierung hin zum Verkauf und Betrieb. In ausgewählten

Lagen in ganz Deutschland liegt der Fokus auf ganzheitliche Konzepte für

Investoren und Feriengäste. Durch frühzeitige Kommunikation mit den Gemeinden

fließen von Beginn an Interessen und Wünsche in die Konzeption ein, sodass

Mehrwerte für die angrenzende Gastronomie, den Einzelhandel und die Einwohner

entstehen. Mit Erfahrungen im In- und Ausland kann Herr Harm auf über 2.000

realisierte Ferienimmobilien zurückblicken - darunter auch das Hafendorf

Rheinsberg mit Hotel, Ferienhäusern und einer Marina sowie das Hafendorf

Zerpenschleuse bei Berlin.



