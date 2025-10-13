RBC stuft Zalando auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando auf "Outperform" belassen. Manjari Dhar verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf das langfristige Wachstumspotenzial im Reisehandel. Die Unternehmen hätten hier bereits in den vergangenen Jahren operative Fortschritte gemacht - trotz eines unsicheren Konjunkturumfelds. Alles in allem wüchsen die Passagierzahlen weiter und der Bau neuer Flughäfen verschaffe den dort präsenten Unternehmen weiteres Wachstumspotenzial./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 16:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 26,27EUR auf Tradegate (13. Oktober 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Manjari Dhar
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
