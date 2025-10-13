    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASOS AktievorwärtsNachrichten zu ASOS
    RBC stuft ASOS auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Asos auf "Sector Perform" belassen. Manjari Dhar verwies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie auf das langfristige Wachstumspotenzial im Reisehandel. Die Unternehmen hätten hier bereits in den vergangenen Jahren operative Fortschritte gemacht - trotz eines unsicheren Konjunkturumfelds. Alles in allem wüchsen die Passagierzahlen weiter und der Bau neuer Flughäfen verschaffe den dort präsenten Unternehmen weiteres Wachstumspotenzial./mis/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 16:58 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:45 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

