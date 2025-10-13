PSI AG Aktie weiter aufwärts - +32,44 % - 13.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die PSI AG Aktie. Mit einer Performance von +32,44 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

PSI AG ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Energiemanagement und Produktionssteuerung in Europa, mit maßgeschneiderten Lösungen und starker Marktpräsenz.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in PSI AG investiert war, konnte einen Gewinn von +37,58 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +55,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +49,09 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die PSI AG um +96,17 % gewonnen.

PSI AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +55,89 % 1 Monat +49,09 % 3 Monate +37,58 % 1 Jahr +84,68 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PSI AG Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um das Übernahmeangebot von Warburg Pincus für die PSI AG, das bei 45 Euro pro Aktie liegt. Anleger äußern Bedenken, dass der Kurs nach der Übernahme stagnieren könnte, während andere von hohen Buchgewinnen berichten und die Möglichkeit sehen, die Aktien profitabel zu verkaufen. Zudem wird die Bewertung der Aktie und die Marktstellung von Nebenwerten in Deutschland thematisiert, wobei einige Teilnehmer auf potenziell höhere Angebote spekulieren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PSI AG eingestellt.

Informationen zur PSI AG Aktie

Es gibt 16 Mio. PSI AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 698,53 Mio. wert.

Die Private-Equity-Gesellschaft Warburg Pincus steht kurz davor, den deutschen Softwarehersteller PSI Software zu übernehmen.

Die Berliner PSI Software soll an den Finanzinvestor Warburg Pincus verkauft werden. Die Beteiligungsgesellschaft biete für das mit rund 2.350 Mitarbeitern auf die Energiebranche spezialisierte Softwareunternehmen 45 Euro je Aktie, teilte PSI am …

EQS-News: PSI Software SE / Key word(s): Tender Offer PSI Software SE enters into Investment Agreement with Warburg Pincus to accelerate growth; public takeover offer announced 13.10.2025 / 08:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for the …

PSI AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die PSI AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PSI AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.