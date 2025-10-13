ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für ASML auf 780 Euro - 'Hold'
- Jefferies hebt Kursziel für ASML auf 780 Euro.
- Halbleiterbranche zeigt verhaltene Auftragsentwicklung.
- Aussichten für 2026 bleiben ungewiss und trübe.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML von 660 auf 780 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise eher etwas trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,57 % und einem Kurs von 836,3 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um -7,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,32 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 327,21 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 876,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00EUR was eine Bandbreite von -23,98 %/+18,78 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 780 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ASML Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ASML / 60-MIN / XETRA / 16-07-2025
Bild: 19655_20250716094335_ASML-DAY-XETRA
Denn die Antwort auf diese Frage, wird wohl entscheidend sein, ob man an dieser Marke einsteigen/zukaufen kann, so man es denn plant. Immerhin wird die Aktie heute mit einem kräftigen Abschlag gegenüber gestern gehandelt, wobei der eher nüchterne Outlook der GF die USA heute allerdings zu noch mehr Korrekturpotenzial triggern könnte und wir zeitnah noch günstigere Kurse präsentiert bekommen, was im Halbleitersektor ja eigentlich schon als Normalität angesehen werden sollte.