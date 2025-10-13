ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Suss Microtec auf 'Hold' - Ziel 31 Euro
- Jefferies stuft Suss Microtec auf "Hold" ein.
- Kursziel bleibt bei 31 Euro, Auftragslage schwach.
- 2026-Aussichten ungewiss trotz KI-Ankündigungen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,15 % und einem Kurs von 37,18 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 10:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +2,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,20 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 721,80 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -20,34 %/+32,77 % bedeutet.
Kursziel: 31 Euro
Quelle Trader-Zeitung vom 06.10.25
SÜSS MICROTEC: AUCH EIN PROFITEUR VOM DEAL ZWI- SCHEN OPENAI UND AMD?
• Der Deal von OpenAI mit AMD befeuert die KI[1]Chipnachfrage. TSMC wird mehr Orders von AMD für den MI450 in 2026 erhalten.
• Süss Microtec ist ein Zulieferer für TSMC. Die Auftragslage müsste sich schneller als vom Markt erwartet wieder beleben.
Jörg Meyer schreibt um 14:00 Uhr:
AMD und OpenAI gaben am 06.10.2025 einen neuen Deal bekannt. OpenAI wird für über zehn Milliarden USD im Jahr Chips von AMD beziehen. Starten soll die Belieferung mit dem MI450 von AMD. Auftragsfertiger für AMD ist TSMC, die dafür ihre Umrüstung und den Ausbau von fortschrittlichen Produktionsprozessen ausweiten müssen. Eine höhere Nachfrage bei AMD durch OpenAI und damit auch bei TSMC könnte sich positiv auf Süss Microtec (i) auswirken. Süss Microtec ist ein Hersteller von Bondern, Belackern sowie Anlagen für die Reinigung von Fotomasken. Diese werden u.a. für das Verpacken von Chips sowie die Herstellung von HBMs benötigt. Wenn TSMC etwas seine Kapazitäten beim Advanced Packaging ausbaut, ist das positiv für Süss Microtec. Denn TSMC gehört zu den wichtigen Kunden. Die neuen Deals im KI[1]Chipbereich befeuern damit das Szenario, dass die Nachfrage bei den Equipmentanbietern früher wieder anzieht, als zuletzt erwartet. Das müssten die Managementaussagen dann auch in den nächsten Wochen untermauern.
Also einsteigen, Zug fährt ab :).
KI als Wachstumsmotor der Halbleiterindustrie
Die Ereignisse reihen sich in ein größeres Muster ein: Die Halbleiterbranche befindet sich offenbar in einem von Künstlicher Intelligenz angetriebenen Superzyklus. Cloud-Konzerne und Unternehmen weltweit bauen ihre KI-Rechenzentren massiv aus und benötigen dafür enorme Mengen an High-Bandwidth Memory (HBM), DDR5 DRAM und leistungsstarken NAND-SSDs. Berichten zufolge ist Microns HBM-Produktion für 2025 bereits komplett vergriffen, während die Nachfrage bis weit ins Jahr 2026 hineinreicht. Der jüngste Preisstopp deutet darauf hin, dass sich die Knappheit längst nicht mehr nur auf HBM beschränkt, sondern auch DRAM und NAND erfasst hat.
