    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Suss Microtec auf 'Hold' - Ziel 31 Euro

    • Jefferies stuft Suss Microtec auf "Hold" ein.
    • Kursziel bleibt bei 31 Euro, Auftragslage schwach.
    • 2026-Aussichten ungewiss trotz KI-Ankündigungen.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Suss Microtec auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die europäischen Halbleiter-Unternehmen dürften eine verhaltene Auftragsentwicklung für das dritte Quartal ausweisen, schrieb Janardan Menon in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für 2026 seien trotz der jüngsten Flut von Ankündigungen im Bereich Künstliche Intelligenz ungewiss und möglicherweise trübe. Eine weitere Aufwertung des Sektors sollte angesichts der jüngsten Kursgewinne begrenzt sein. Die Aktie von STMicro bleibt seine erste Wahl./edh/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:00 / ET

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,15 % und einem Kurs von 37,18 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 10:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +2,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 721,80 Mio..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -20,34 %/+32,77 % bedeutet.


