Jefferies belässt Suss Microtec auf 'Hold' - Ziel 31 Euro

Quelle Trader-Zeitung vom 06.10.25

SÜSS MICROTEC: AUCH EIN PROFITEUR VOM DEAL ZWI- SCHEN OPENAI UND AMD?

• Der Deal von OpenAI mit AMD befeuert die KI[1]Chipnachfrage. TSMC wird mehr Orders von AMD für den MI450 in 2026 erhalten.

• Süss Microtec ist ein Zulieferer für TSMC. Die Auftragslage müsste sich schneller als vom Markt erwartet wieder beleben.

Jörg Meyer schreibt um 14:00 Uhr:

AMD und OpenAI gaben am 06.10.2025 einen neuen Deal bekannt. OpenAI wird für über zehn Milliarden USD im Jahr Chips von AMD beziehen. Starten soll die Belieferung mit dem MI450 von AMD. Auftragsfertiger für AMD ist TSMC, die dafür ihre Umrüstung und den Ausbau von fortschrittlichen Produktionsprozessen ausweiten müssen. Eine höhere Nachfrage bei AMD durch OpenAI und damit auch bei TSMC könnte sich positiv auf Süss Microtec (i) auswirken. Süss Microtec ist ein Hersteller von Bondern, Belackern sowie Anlagen für die Reinigung von Fotomasken. Diese werden u.a. für das Verpacken von Chips sowie die Herstellung von HBMs benötigt. Wenn TSMC etwas seine Kapazitäten beim Advanced Packaging ausbaut, ist das positiv für Süss Microtec. Denn TSMC gehört zu den wichtigen Kunden. Die neuen Deals im KI[1]Chipbereich befeuern damit das Szenario, dass die Nachfrage bei den Equipmentanbietern früher wieder anzieht, als zuletzt erwartet. Das müssten die Managementaussagen dann auch in den nächsten Wochen untermauern.



