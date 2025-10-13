Stroeer Aktie unter starkem Abgabedruck - 13.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Stroeer Aktie. Sie fällt um -2,14 % auf 41,10€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Stroeer ist ein führender Anbieter von Außenwerbung und digitalen Medienlösungen in Europa, mit einem starken Fokus auf Deutschland. Das Unternehmen bietet Werbeflächen in urbanen Gebieten und digitale Werbelösungen an. Hauptkonkurrenten sind JCDecaux und Clear Channel. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von traditionellen und digitalen Werbeformen.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Stroeer, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -13,86 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stroeer Aktie damit um +12,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Stroeer auf -8,55 %.

Stroeer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,37 % 1 Monat +6,83 % 3 Monate -13,86 % 1 Jahr -24,15 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Ströer Aktie, die durch Übernahmegerüchte und eine mögliche Bewertung des Kerngeschäfts von 3,5 Milliarden Euro beeinflusst wird. Anleger spekulieren auf einen Anstieg über die 50 EUR-Marke und sehen die Aktie als unterbewertet. Die Volatilität und hohe Handelsvolumina deuten auf aktives Trading hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Stroeer eingestellt.

Informationen zur Stroeer Aktie

Es gibt 56 Mio. Stroeer Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,29 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Das Interesse an der Aktie des Werbedienstleisters Ströer ist wieder stärker geworden. Der Grund hierfür sind erneute Übernahmegerüchte. Nach einem starken Anstieg auf 46 € ging der Kurs zuletzt wieder deutlich zurück; am Montag notiert die Ströer-Aktie aktuell bei 41,90 €. Was bedeutet das für den weiteren Kursverlauf? Neue Übernahmegerüchte Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, […] The post Ströer-Aktie: Das wird jetzt spannend first appeared on sharedeals.de.

