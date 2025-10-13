    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMain Street Capital AktievorwärtsNachrichten zu Main Street Capital

    Besonders beachtet!

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Main Street Capital - Aktie im Blickpunkt - 13.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Main Street Capital Aktie bisher um +3,09 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Main Street Capital Aktie.

    Besonders beachtet! - Main Street Capital - Aktie im Blickpunkt - 13.10.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Main Street Capital ist eine führende Investmentgesellschaft, die Kapital für KMUs bereitstellt. Sie bietet Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen an und ist bekannt für solide Renditen. Hauptkonkurrenten sind Ares Capital und Prospect Capital. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die flexible Kapitalstruktur und starke Beziehungen zu Portfoliounternehmen.

    Main Street Capital Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025

    Die Main Street Capital Aktie konnte bisher um +3,09 % auf 48,90 zulegen. Das sind +1,47  mehr als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Obwohl sich die Main Street Capital Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -10,63 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Main Street Capital Aktie damit um -9,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,55 % verloren.

    Main Street Capital Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,15 %
    1 Monat -14,45 %
    3 Monate -10,63 %
    1 Jahr +4,35 %

    Informationen zur Main Street Capital Aktie

    Es gibt 89 Mio. Main Street Capital Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,37 Mrd. wert.

    Main Street Capital Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Main Street Capital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Main Street Capital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Main Street Capital

    +3,86 %
    -9,15 %
    -14,45 %
    -10,63 %
    +4,35 %
    +43,33 %
    +87,72 %
    +125,51 %
    ISIN:US56035L1044WKN:A0X8Y3



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Main Street Capital - Aktie im Blickpunkt - 13.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Main Street Capital Aktie bisher um +3,09 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Main Street Capital Aktie.