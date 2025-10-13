Main Street Capital - Aktie im Blickpunkt - 13.10.2025

Die Main Street Capital Aktie konnte bisher um +3,09 % auf 48,90€ zulegen. Das sind +1,47 € mehr als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Main Street Capital ist eine führende Investmentgesellschaft, die Kapital für KMUs bereitstellt. Sie bietet Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen an und ist bekannt für solide Renditen. Hauptkonkurrenten sind Ares Capital und Prospect Capital. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die flexible Kapitalstruktur und starke Beziehungen zu Portfoliounternehmen.

Obwohl sich die Main Street Capital Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -10,63 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Main Street Capital Aktie damit um -9,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,45 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,55 % verloren.

Main Street Capital Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,15 % 1 Monat -14,45 % 3 Monate -10,63 % 1 Jahr +4,35 %

Informationen zur Main Street Capital Aktie

Es gibt 89 Mio. Main Street Capital Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,37 Mrd. wert.

Main Street Capital Aktie jetzt kaufen?

Ob die Main Street Capital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Main Street Capital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.