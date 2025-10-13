Roku Registered (A) - Aktie im Anlegerfokus - 13.10.2025

Die Roku Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 81,69€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,90 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,30 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Roku Registered (A) ist ein führender Anbieter von Streaming-Plattformen, bekannt für seine benutzerfreundlichen Geräte und umfassenden Inhalte. Es konkurriert mit Amazon, Apple und Google, wobei es sich durch einfache Bedienung und Vielfalt abhebt.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Roku Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Roku Registered (A) Aktie damit um -9,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,34 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Roku Registered (A) auf +12,03 %.

Roku Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,29 % 1 Monat -0,34 % 3 Monate +5,61 % 1 Jahr +12,03 %

Informationen zur Roku Registered (A) Aktie

Es gibt 130 Mio. Roku Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,64 Mrd. wert.

Roku Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Roku Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Roku Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.