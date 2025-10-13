BP Aktie heute im Plus (4,8905€) - 13.10.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die BP Aktie. Mit einer Performance von +1,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

BP ist ein führendes Energieunternehmen, das Öl, Gas und erneuerbare Energien bereitstellt. Es konkurriert mit ExxonMobil, Shell und anderen großen Energieunternehmen. BP's Engagement für Klimaneutralität bis 2050 und Investitionen in erneuerbare Energien sind potenzielle Alleinstellungsmerkmale.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +4,99 % bei BP.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um -0,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,01 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BP um +2,28 % gewonnen.

BP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,96 % 1 Monat +0,01 % 3 Monate +4,99 % 1 Jahr -1,23 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der BP-Aktie, die seit April aufgrund sinkender Ölpreise und OPEC+-Produktionsausweitungen an Wert verloren hat. Zudem wird der Gewinn von BP vor Gericht gegen Venture Global thematisiert, was das Vertrauen in die LNG-Branche beeinflussen könnte. Anleger spekulieren über mögliche Übernahmen und zeigen sich optimistisch hinsichtlich der langfristigen Kursentwicklung und Dividenden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.

Informationen zur BP Aktie

Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,21 Mrd. wert.

BP Aktie jetzt kaufen?

Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.