    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBP AktievorwärtsNachrichten zu BP

    Besonders beachtet!

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    BP Aktie heute im Plus (4,8905€) - 13.10.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die BP Aktie bisher um +1,36 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BP Aktie.

    Besonders beachtet! - BP Aktie heute im Plus (4,8905€) - 13.10.2025
    Foto: Caroline Spiezio - dpa

    BP ist ein führendes Energieunternehmen, das Öl, Gas und erneuerbare Energien bereitstellt. Es konkurriert mit ExxonMobil, Shell und anderen großen Energieunternehmen. BP's Engagement für Klimaneutralität bis 2050 und Investitionen in erneuerbare Energien sind potenzielle Alleinstellungsmerkmale.

    BP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die BP Aktie. Mit einer Performance von +1,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BP Plc!
    Long
    3,98€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    4,52€
    Basispreis
    0,33
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +4,99 % bei BP.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BP Aktie damit um -0,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,01 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BP um +2,28 % gewonnen.

    BP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,96 %
    1 Monat +0,01 %
    3 Monate +4,99 %
    1 Jahr -1,23 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der BP-Aktie, die seit April aufgrund sinkender Ölpreise und OPEC+-Produktionsausweitungen an Wert verloren hat. Zudem wird der Gewinn von BP vor Gericht gegen Venture Global thematisiert, was das Vertrauen in die LNG-Branche beeinflussen könnte. Anleger spekulieren über mögliche Übernahmen und zeigen sich optimistisch hinsichtlich der langfristigen Kursentwicklung und Dividenden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.

    Zur BP Diskussion

    Informationen zur BP Aktie

    Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,21 Mrd. wert.

    BP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BP

    +0,96 %
    -0,96 %
    +0,01 %
    +4,99 %
    -1,23 %
    -5,62 %
    +98,52 %
    -7,47 %
    +18,73 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! BP Aktie heute im Plus (4,8905€) - 13.10.2025 Am heutigen Handelstag konnte die BP Aktie bisher um +1,36 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BP Aktie.