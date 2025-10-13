Apple Aktie steigt - 13.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Apple Aktie. Mit einer Performance von +1,99 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Apple ist ein global führendes Technologieunternehmen, das innovative Produkte wie das iPhone und Dienstleistungen wie den App Store anbietet. Es konkurriert mit Firmen wie Samsung und Google und hebt sich durch ein einzigartiges Ökosystem und starke Markenloyalität ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Apple Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +19,06 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Apple Aktie damit um -2,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,14 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Apple einen Rückgang von -11,72 %.

Apple Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,86 % 1 Monat +7,14 % 3 Monate +19,06 % 1 Jahr +2,74 %

Informationen zur Apple Aktie

Es gibt 15 Mrd. Apple Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,20 Bil. wert.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 205,16 auf 203,07 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die neuesten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung China könnten den Technologiekonzern …

Apple Aktie jetzt kaufen?

Ob die Apple Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Apple Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.