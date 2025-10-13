Microsoft Aktie gut behauptet +1,73 % - 13.10.2025

Besonders beachtet!
Microsoft ist ein globaler Technologieriese, der Software, Cloud-Dienste und Hardware anbietet. Es ist führend in den Bereichen Betriebssysteme und Cloud-Computing. Hauptkonkurrenten sind Apple, Google und Amazon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die nahtlose Integration von Software und Cloud-Diensten.
Microsoft Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025
Die Microsoft Aktie konnte bisher um +1,73 % auf 447,50€ zulegen. Das sind +7,60 € mehr als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Microsoft investiert war, konnte einen Gewinn von +3,42 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um +0,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,09 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Microsoft auf +8,60 %.
Microsoft Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,33 %
|1 Monat
|+2,09 %
|3 Monate
|+3,42 %
|1 Jahr
|+16,96 %
Informationen zur Microsoft Aktie
Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,33 Bil. wert.
Microsoft Aktie jetzt kaufen?
Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.