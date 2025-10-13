Amazon Aktie gewinnt an Wert - 13.10.2025

Mit einer Performance von +2,49 % konnte die Amazon Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

Der Kurs der Amazon Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -1,59 %.

Allein seit letzter Woche ist die Amazon Aktie damit um +0,22 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,30 %. Im Jahr 2025 gab es für Amazon bisher ein Minus von -11,68 %.

Amazon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,22 % 1 Monat -3,30 % 3 Monate -1,59 % 1 Jahr +9,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Amazon-Aktie, die durch Handelskonflikte und Zollerhöhungen belastet wird. Analysten zeigen sich jedoch optimistisch, insbesondere durch das Wachstum von AWS und neue KI-Initiativen, und heben ihre Kursziele an. Die bevorstehenden Quartalszahlen am 23. Oktober werden als entscheidend für die weitere Kursentwicklung angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,03 Bil. wert.

Amazon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.