    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Besonders beachtet!

    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Amazon Aktie gewinnt an Wert - 13.10.2025

    Am 13.10.2025 ist die Amazon Aktie, bisher, um +2,49 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Besonders beachtet! - Amazon Aktie gewinnt an Wert - 13.10.2025
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

    Amazon Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025

    Mit einer Performance von +2,49 % konnte die Amazon Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!
    Long
    206,56€
    Basispreis
    1,23
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    235,32€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der Amazon Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -1,59 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Amazon Aktie damit um +0,22 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,30 %. Im Jahr 2025 gab es für Amazon bisher ein Minus von -11,68 %.

    Amazon Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,22 %
    1 Monat -3,30 %
    3 Monate -1,59 %
    1 Jahr +9,25 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der Amazon-Aktie, die durch Handelskonflikte und Zollerhöhungen belastet wird. Analysten zeigen sich jedoch optimistisch, insbesondere durch das Wachstum von AWS und neue KI-Initiativen, und heben ihre Kursziele an. Die bevorstehenden Quartalszahlen am 23. Oktober werden als entscheidend für die weitere Kursentwicklung angesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.

    Zur Amazon Diskussion

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,03 Bil. wert.

    Wasserstoff als explosive Mischung: First Hydrogen, Plug Power, Amazon


    Wasserstoff bleibt der Hoffnungsträger für Industrie und Logistik. Darüber sind sich Experten trotz des erschwerten Wasserstoffhochlaufs in Deutschland einig. Die Marktbeobachter von McKinsey gehen etwa davon aus, dass die Kosten für grünen …

    Tineco sorgt zum Prime Day für einen sauberen und stilvollen Auftritt Zuhause


    Zum Amazon Prime Day 2025 dürfen sich Haushalte auf smarte Sauberkeit mit Stil freuen: Tineco bietet seine innovativsten Geräte zu exklusiven Sonderpreisen an. Im Rampenlicht stehen die Highlight-Produkte FLOOR ONE S9 Artist, FLOOR ONE S7 Stretch …

    Amazon Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amazon

    +2,34 %
    +0,22 %
    -3,30 %
    -1,59 %
    +9,25 %
    +62,55 %
    +28,12 %
    +676,93 %
    +276.276,81 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Amazon Aktie gewinnt an Wert - 13.10.2025 Am 13.10.2025 ist die Amazon Aktie, bisher, um +2,49 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.