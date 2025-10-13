Dell Technologies Registered (C) Aktie weiter aufwärts - +3,93 % - 13.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Dell Technologies Registered (C) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,93 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Dell Technologies Registered (C) Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +21,53 %.

Allein seit letzter Woche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +8,29 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Dell Technologies Registered (C) auf +17,46 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,29 % 1 Monat +22,46 % 3 Monate +21,53 % 1 Jahr +12,16 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Es gibt 339 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,64 Mrd. wert.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.