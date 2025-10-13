NVIDIA - Aktie mit Kurssprung - 13.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,96 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

NVIDIA ist ein führender Anbieter von Grafikprozessoren und System-on-a-Chip-Einheiten, bekannt für seine Innovationen in Gaming und KI. Hauptkonkurrenten sind AMD und Intel. NVIDIA's CUDA-Plattform bietet einen Wettbewerbsvorteil in der KI-Entwicklung.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der NVIDIA Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +14,85 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,14 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NVIDIA um +24,23 % gewonnen.

NVIDIA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,77 % 1 Monat +7,14 % 3 Monate +14,85 % 1 Jahr +31,55 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NVIDIA Aktie, wobei viele Nutzer optimistisch sind und auf ein starkes Wachstum im KI-Sektor setzen. Einige erwarten positive Quartalszahlen, während andere skeptisch sind und mögliche Rückgänge oder Short-Positionen in Betracht ziehen. Die Rolle der großen Tech-Unternehmen wird als stabilisierend für die Kurse angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,99 Bil. wert.

Nvidia bleibt im Zentrum des Interesses, doch die Kursentwicklung sorgt für neue Fragen. Die Marke von 185 USD könnte jetzt entscheidend sein.

Cantor-Fitzgerald-Analyst C. J. Muse sieht Nvidia trotz Rekordkurs erst am Anfang des gigantischen KI-Booms und erwartet weiteres massives Wachstum.

NVIDIA Aktie jetzt kaufen?

Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.