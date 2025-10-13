    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQualcomm AktievorwärtsNachrichten zu Qualcomm

    Qualcomm Aktie gut behauptet +3,07 % - 13.10.2025

    Am 13.10.2025 ist die Qualcomm Aktie, bisher, um +3,07 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Qualcomm Aktie.

    Foto: Dmitry - stock.adobe.com

    Qualcomm ist ein führendes Unternehmen in der Mobilfunktechnologie, bekannt für seine innovativen Chipsätze und 5G-Lösungen. Es konkurriert mit großen Namen wie Intel und Samsung, wobei es sich durch seine umfangreiche Patentbibliothek und Pionierarbeit im 5G-Bereich auszeichnet.

    Qualcomm Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.10.2025

    Mit einer Performance von +3,07 % konnte die Qualcomm Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von 0,00 % bei Qualcomm.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qualcomm Aktie damit um -6,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,30 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Qualcomm -9,73 % verloren.

    Qualcomm Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,57 %
    1 Monat -2,30 %
    3 Monate 0,00 %
    1 Jahr -13,30 %

    Informationen zur Qualcomm Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 146,27 Mrd. wert.

    Qualcomm Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Qualcomm Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qualcomm Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Qualcomm

    +2,86 %
    -6,57 %
    -2,30 %
    0,00 %
    -13,30 %
    +19,58 %
    +23,99 %
    +166,49 %
    +4.427,96 %
    ISIN:US7475251036WKN:883121



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



