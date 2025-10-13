JPMorgan senkt Ziel für Gerresheimer auf 46 Euro - 'Overweight'

Guten Tag !





Ich finde die Bemerkungen von @ zum Thema "Bereinigungen" absolut nachvollziehbar. Wenn man sich mal anschaut, wo überall und vor allem in welcher Höhe Gerresheimer "Bereinigungen" vornimmt, ist das schon ziemlich viel - und ich kenne eigentlich kein Unternehmen, dass so exzessiv davon Gebrauch macht.





Soweit ich das dem Neunmonatsbericht korrekt entnehme, gab es Bereinigungen für die folgenden Posten:





- Abschreibungen auf Fair Value Anpassungen (mMn handelt es sich dabei um Firmenwertabschreibungen oder?) i.H.v. 49,6 Mio Euro

Restrukturierungen 16,7 Mio Euro Werneubauten 11,2 Mio Euro Reorganisation 3,3 Mio Euro Aquisitionen/Desinvestitionen 6,7 Mio Euro Umwelteinflüsse 0,8 Mio Euro sonstige Aufwendungen/Erträge 1,4 Mio Euro Einmaleffekte im Finanzergebnis 22,9 Mio Euro und

-gegenläufig Steuereffekte von+ 28,4 Mio Euro

(Seite 10 des Quartalsberichts)





Schaut man sich das unbereinigte Ergebnis (nicht das EBITDA und erst recht nicht das bereinigte EBITDA) an, ist das unterm Strich tatsächlich schon ein ziemliches Trauerspiel - ALLERDINGS würde ich anmerken wollen, dass Gerresheimer in den letzten Jahren erhebliche Investitionen vorgenommen hat, was dazu führt dass Kapitalkosten und Abschreibungen den Gewinn deutlich sinken lassen. Alleine in den ersten neun Monaten haben Abschreibungen das Ergebnis um 150 Mio Euro belastet. Kurzfristig, denn langfristig dürften die Investitionen üblicherweise deutlich höhere zusätzliche Erträge erbringen als sie am Anfang kosten. Grade zu Beginn einer Investition übersteigen die Kosten mögliche positive Effekte deutlich. Laut Gerresheimer sind/waren in 2025 ja noch mehrere neue/umgebaute Produktionsstätten in der Ramp-up Phase.





Also: Eigentlich (unbereinigt) verdient Gerresheimer aktuell kein Geld - insofern muss ich mich da auch korrigieren, ABER (nochmal) Investitionen sind mittelfristig sinnvoll - auch wenn sie anfangs Geld kosten (übrigens liegt da eben auch eine meiner Befürchtungen bei einem rein auf Rendite orientiertes Unternehmen, dass mittelfristig sinnvolle Investitionen unterbleiben, weil diese kurzfristig Gewinn kosten).

Gerresheimer selber hat ja schon angekündigt, bei Investitionen restriktiv sein zu wollen, was wohl auch sein muss, denn man darf ja die Kreditbedingungen nicht brechen. Darüber hinausgehende Investitionseinschränkungen um den kurzfristigen Gewinn zu steigern, halte ich persönlich nicht für sinnvoll.





Ich würde dem Professor zustimmen (na sowas <img src="https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif" />Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif, dass die kommenden Monate die Klippe darstellen, die Gerresheimer beim Verschuldungsgrad umschiffen müssen. Im nächsten Jahr sollte durch die stärkere Berücksichtigung des FCF und durch dann hoffentlich wieder besser laufende Geschäfte die Brisanz aus dem Thema etwas herausfallen.





Was ich mich wirklich frage ist, was denn der eigentliche Plan für die Bormiolifinanzierung gewesen ist. Vermutlich hat man gedacht, das EBITDA wächst in 2025 ordentlich und damit würde man dann unter 4 beim Verschuldungsgrad bleiben und könnte dann in 2026 in Ruhe den Verkauf von MG angehen. Tja, offenbar war das Ganze vor allem beim Ergebnis auf Kante genäht - und diese Naht hat nicht gehalten.





Als Anleger würde ich aktuell, nachdem was man in den letzten Tagen von Gerresheimer gehört hat, nicht mehr davon ausgehen, dass der Kursverfall im Wesentlichen (nur) psychologisch bedingt ist, sondern doch (mindestens teilweise) auch fundamentale Gründe hat - insbesondere wenn ich mir die GuV mal ohne die zahlreichen Bereinigungen durch Gerresheimer anschaue.





Soweit ich das richtig erinnere spricht der CFO selber von etwa zwei Jahren, in denen man bei Gerresheimer auf die Bremse treten muss. Insofern wäre Gerresheimer mMn aktuell eher ein Turnaroundkandidat als ein Value Invest. Die Frage, die man als Anleger stellen muss, jedenfalls mMn, ist, ob man die Zeit bekommt, das Schiff wieder flott zu machen oder ob ein Übernehmer einem die Anteile vorher aus der Hand schlägt, was einige Anleger ja inständig hoffen (je nach Einstandskurs und Höhe des Engagements kann man ihnen das nicht einmal verdenken aber als jemand, der im Regelfall langfristig investiert sein möchte, hat man einen anderen Blick auf diese Thematik).





Zusammengefasst würde ich persönlich meinen, dass die ganze Misere dadurch entstanden ist, dass Gerresheimer den Geschäftsverlauf im laufenden Jahr deutlich zu positiv gesehen hat (Kosmetik, Hustensaftfläschen und wahrscheinlich auch die Zeit, die es dauert, neue Produktionsanlagen im eingeschwungenen Zustand zur Verfügung zu haben, zudem wahrscheinlich auch eine deutlich zu positive Einschätzung von Bormioli). Die Aussage von Herrn Siemssen in einem der beiden Calls, dass man aktuell keine Kunden verloren hätte, beruhigt da etwas. Dadurch dass die Geschäfte deutlich schlechter gelaufen sind als geplant ist man mit dem Verschuldungsgrad auch sehr viel näher an die Grenzen dessen gekommen, was die Banken erlaubt haben. Das hat mMn die Leerverkäufer angelockt - und dann geht das Ganze seinen automatischen Gang, denn hohe Leerverkäuferraten signalisieren ja, dass da irgendwas nicht in Ordnung sein könnte und dem Affen hat man dann auch noch laufend Zucker gegeben, indem man eine Prognose nach der anderen gerissen hat. Und nun muss man hastig reparieren was zu reparieren ist. Das dürfte etwas dauern und vergnügungssteuerpflichtig dürfte das auch nicht werden.





