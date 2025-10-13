    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    ANALYSE-FLASH

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan senkt Ziel für Gerresheimer auf 46 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Kursziel für Gerresheimer auf 46 Euro.
    • Einstufung bleibt trotz Kurseinbruch auf "Overweight".
    • Chancen überwiegen Risiken, langfristige Perspektive intakt.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Gerresheimer auf 46 Euro - 'Overweight'
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach einer erneuten Gewinnwarnung von 99,30 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kurseinbruch aber auf "Overweight" belassen. Er verstehe den Vertrauensverlust durch Investoren, schrieb David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl erschienen auf dem aktuellen Kursniveau die Chancen größer als die Risiken. Die langfristige Story sei intakt./rob/mis/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 23:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 06:47 / BST

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Gerresheimer

    +0,83 %
    -23,83 %
    -31,74 %
    -40,63 %
    -64,73 %
    -47,70 %
    -71,04 %
    -57,82 %
    -34,09 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 29,08 auf Tradegate (13. Oktober 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -23,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -31,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,00 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,50Euro. Von den letzten 4 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 2 die Aktie zu kaufen, 1 die Aktie zu halten, 1 die Aktie zu verkaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 99,00Euro was eine Bandbreite von +6,90 %/+241,38 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 46 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 46,00, was eine Steigerung von +58,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan senkt Ziel für Gerresheimer auf 46 Euro - 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach einer erneuten Gewinnwarnung von 99,30 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kurseinbruch aber auf "Overweight" belassen. Er verstehe den Vertrauensverlust durch Investoren, schrieb …