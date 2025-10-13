    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGCC SAB de CV AktievorwärtsNachrichten zu GCC SAB de CV
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Quivo et GWC lancent un partenariat stratégique pour la logistique e-commerce dans les États du Golfe (FOTO)

    Vienne/Doha (ots) - La scale-up européenne de technologie et de logistique Quivo
    et GWC, le leader logistique de la région MENA, unissent leurs forces pour
    répondre à la demande croissante de services de logistique e-commerce dans les
    États du Golfe. Ce partenariat, scellé par un investissement stratégique de 5,2
    millions d'euros de la part de GWC, marque le début d'une expansion conjointe
    vers les marchés du Qatar, des Émirats arabes unis (EAU) et de l'Arabie
    saoudite.

    Le premier centre de traitement des commandes de GWC au Qatar est déjà
    opérationnel et équipé du logiciel Quivo connector D'autres sites à Dubaï et en
    Arabie saoudite suivront prochainement. " Avec GWC, nous avons trouvé le
    partenaire idéal pour apporter notre expertise en fulfillment dans l'une des
    régions les plus dynamiques du monde ", déclare Georg Weiß, cofondateur et CEO
    de Quivo. Son associé Christoph Glatzl ajoute : " Ensemble, nous développons un
    réseau qui facilite l'entrée des marques internationales dans les États du Golfe
    et leur permet une expansion fluide au sein du GCC, offrant pour la première
    fois un véritable accès à un marché en plein essor avec des millions de
    consommateurs connectés. "

    Un marché à fort potentiel

    Le marché du e-commerce dans les États du Golfe, membres du Gulf Cooperation
    Council (GCC), devrait presque doubler d'ici 2029 pour atteindre 47 milliards de
    dollars américains. En Arabie saoudite, il passera de 10 milliards (2022) à 23
    milliards (2027), aux EAU de 12,3 à 17,2 milliards et au Qatar de 1,8 à 3,5
    milliards, selon le Seamless GCC Market Report 2024. Avec une pénétration
    Internet de plus de 99 % et une population jeune et tournée vers le numérique,
    les marchés du GCC offrent des conditions idéales pour l'expansion.

    Des bénéfices pour les clients

    Quivo apporte au partenariat son expertise en logiciels et processus de
    fulfillment e-commerce. Avec un réseau de six centres de traitement des
    commandes en Autriche, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et aux
    États-Unis, l'entreprise dispose déjà d'une infrastructure évolutive soutenant
    la croissance de marques internationales. Parmi elles figure Tractive,
    fournisseur de colliers traceurs pour animaux, qui a pu développer ses activités
    depuis l'UE vers le Royaume-Uni et les États-Unis grâce aux solutions de Quivo.

    GWC, leader logistique au Qatar, ouvre l'accès à la région et complète le
    partenariat avec son infrastructure étendue et sa connaissance du marché. " Le
    e-commerce est l'un des secteurs connaissant la croissance la plus rapide dans
    la région du GCC ", souligne Matthew Kearns, Acting Group CEO de GWC. " Avec
    Quivo à nos côtés, nous proposons désormais une solution de fulfillment
    totalement intégrée - du stockage à la livraison. "

    Pour Quivo, le partenariat signifie l'accès à un nouveau marché en croissance et
    de nouveaux capitaux pour le développement de ses produits. GWC élargit son
    portefeuille avec un service de fulfillment e-commerce fortement demandé et
    bénéficie d'un accès facilité au marché européen. Les clients des deux
    entreprises bénéficieront ainsi d'une chaîne logistique sans rupture entre
    l'Europe, les États-Unis et le Moyen-Orient.

    Visuels de presse sont disponibles ici
    (https://drive.google.com/drive/folders/1VAOVSaL7EYQ8qCOlLSNUq_bWeHyAA3OM) .

    Contact:

    Rita Korunka, Reiter PR
    +43 664 480 5971
    mailto:rita.korunka@reiterpr.com

    Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/181182/6136156
    OTS: Quivo - a Brand of Logsta GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Quivo et GWC lancent un partenariat stratégique pour la logistique e-commerce dans les États du Golfe (FOTO) La scale-up européenne de technologie et de logistique Quivo et GWC, le leader logistique de la région MENA, unissent leurs forces pour répondre à la demande croissante de services de logistique e-commerce dans les États du Golfe. Ce partenariat, …