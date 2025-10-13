Quivo et GWC lancent un partenariat stratégique pour la logistique e-commerce dans les États du Golfe (FOTO)

Vienne/Doha (ots) - La scale-up européenne de technologie et de logistique Quivo

et GWC, le leader logistique de la région MENA, unissent leurs forces pour

répondre à la demande croissante de services de logistique e-commerce dans les

États du Golfe. Ce partenariat, scellé par un investissement stratégique de 5,2

millions d'euros de la part de GWC, marque le début d'une expansion conjointe

vers les marchés du Qatar, des Émirats arabes unis (EAU) et de l'Arabie

saoudite.



Le premier centre de traitement des commandes de GWC au Qatar est déjà

opérationnel et équipé du logiciel Quivo connector D'autres sites à Dubaï et en

Arabie saoudite suivront prochainement. " Avec GWC, nous avons trouvé le

partenaire idéal pour apporter notre expertise en fulfillment dans l'une des

régions les plus dynamiques du monde ", déclare Georg Weiß, cofondateur et CEO

de Quivo. Son associé Christoph Glatzl ajoute : " Ensemble, nous développons un

réseau qui facilite l'entrée des marques internationales dans les États du Golfe

et leur permet une expansion fluide au sein du GCC, offrant pour la première

fois un véritable accès à un marché en plein essor avec des millions de

consommateurs connectés. "





Un marché à fort potentiel



Le marché du e-commerce dans les États du Golfe, membres du Gulf Cooperation

Council (GCC), devrait presque doubler d'ici 2029 pour atteindre 47 milliards de

dollars américains. En Arabie saoudite, il passera de 10 milliards (2022) à 23

milliards (2027), aux EAU de 12,3 à 17,2 milliards et au Qatar de 1,8 à 3,5

milliards, selon le Seamless GCC Market Report 2024. Avec une pénétration

Internet de plus de 99 % et une population jeune et tournée vers le numérique,

les marchés du GCC offrent des conditions idéales pour l'expansion.



Des bénéfices pour les clients



Quivo apporte au partenariat son expertise en logiciels et processus de

fulfillment e-commerce. Avec un réseau de six centres de traitement des

commandes en Autriche, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et aux

États-Unis, l'entreprise dispose déjà d'une infrastructure évolutive soutenant

la croissance de marques internationales. Parmi elles figure Tractive,

fournisseur de colliers traceurs pour animaux, qui a pu développer ses activités

depuis l'UE vers le Royaume-Uni et les États-Unis grâce aux solutions de Quivo.



GWC, leader logistique au Qatar, ouvre l'accès à la région et complète le

partenariat avec son infrastructure étendue et sa connaissance du marché. " Le

e-commerce est l'un des secteurs connaissant la croissance la plus rapide dans

la région du GCC ", souligne Matthew Kearns, Acting Group CEO de GWC. " Avec

Quivo à nos côtés, nous proposons désormais une solution de fulfillment

totalement intégrée - du stockage à la livraison. "



Pour Quivo, le partenariat signifie l'accès à un nouveau marché en croissance et

de nouveaux capitaux pour le développement de ses produits. GWC élargit son

portefeuille avec un service de fulfillment e-commerce fortement demandé et

bénéficie d'un accès facilité au marché européen. Les clients des deux

entreprises bénéficieront ainsi d'une chaîne logistique sans rupture entre

l'Europe, les États-Unis et le Moyen-Orient.



