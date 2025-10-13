Quivo et GWC lancent un partenariat stratégique pour la logistique e-commerce dans les États du Golfe (FOTO)
Vienne/Doha (ots) - La scale-up européenne de technologie et de logistique Quivo
et GWC, le leader logistique de la région MENA, unissent leurs forces pour
répondre à la demande croissante de services de logistique e-commerce dans les
États du Golfe. Ce partenariat, scellé par un investissement stratégique de 5,2
millions d'euros de la part de GWC, marque le début d'une expansion conjointe
vers les marchés du Qatar, des Émirats arabes unis (EAU) et de l'Arabie
saoudite.
Le premier centre de traitement des commandes de GWC au Qatar est déjà
opérationnel et équipé du logiciel Quivo connector D'autres sites à Dubaï et en
Arabie saoudite suivront prochainement. " Avec GWC, nous avons trouvé le
partenaire idéal pour apporter notre expertise en fulfillment dans l'une des
régions les plus dynamiques du monde ", déclare Georg Weiß, cofondateur et CEO
de Quivo. Son associé Christoph Glatzl ajoute : " Ensemble, nous développons un
réseau qui facilite l'entrée des marques internationales dans les États du Golfe
et leur permet une expansion fluide au sein du GCC, offrant pour la première
fois un véritable accès à un marché en plein essor avec des millions de
consommateurs connectés. "
Un marché à fort potentiel
Le marché du e-commerce dans les États du Golfe, membres du Gulf Cooperation
Council (GCC), devrait presque doubler d'ici 2029 pour atteindre 47 milliards de
dollars américains. En Arabie saoudite, il passera de 10 milliards (2022) à 23
milliards (2027), aux EAU de 12,3 à 17,2 milliards et au Qatar de 1,8 à 3,5
milliards, selon le Seamless GCC Market Report 2024. Avec une pénétration
Internet de plus de 99 % et une population jeune et tournée vers le numérique,
les marchés du GCC offrent des conditions idéales pour l'expansion.
Des bénéfices pour les clients
Quivo apporte au partenariat son expertise en logiciels et processus de
fulfillment e-commerce. Avec un réseau de six centres de traitement des
commandes en Autriche, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et aux
États-Unis, l'entreprise dispose déjà d'une infrastructure évolutive soutenant
la croissance de marques internationales. Parmi elles figure Tractive,
fournisseur de colliers traceurs pour animaux, qui a pu développer ses activités
depuis l'UE vers le Royaume-Uni et les États-Unis grâce aux solutions de Quivo.
GWC, leader logistique au Qatar, ouvre l'accès à la région et complète le
partenariat avec son infrastructure étendue et sa connaissance du marché. " Le
e-commerce est l'un des secteurs connaissant la croissance la plus rapide dans
la région du GCC ", souligne Matthew Kearns, Acting Group CEO de GWC. " Avec
Quivo à nos côtés, nous proposons désormais une solution de fulfillment
totalement intégrée - du stockage à la livraison. "
Pour Quivo, le partenariat signifie l'accès à un nouveau marché en croissance et
de nouveaux capitaux pour le développement de ses produits. GWC élargit son
portefeuille avec un service de fulfillment e-commerce fortement demandé et
bénéficie d'un accès facilité au marché européen. Les clients des deux
entreprises bénéficieront ainsi d'une chaîne logistique sans rupture entre
l'Europe, les États-Unis et le Moyen-Orient.
Visuels de presse sont disponibles ici
(https://drive.google.com/drive/folders/1VAOVSaL7EYQ8qCOlLSNUq_bWeHyAA3OM) .
